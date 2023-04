De beste decoratie-ideeën voor de paastafel

Laatst geüpdatet op april 6, 2023 by Redactie

De gezamenlijke brunch op Paaszondag is een vaste datum in elke gezinskalender. En waar kan dat beter gevierd worden dan aan de met bloemen versierde paastafel thuis? We geven tips voor de perfecte tafeldecoratie voor Pasen.



Pasen is, naast kerst, een van de meest populaire traditionele feesten. Wanneer de hele familie samenkomt voor een brunch of een koffieparty op Paaszondag, mag een feestelijk gedekte tafel niet ontbreken. Naast typische accessoires zoals kleurrijk beschilderde paaseieren en konijnenfiguren van keramiek mogen bloemen niet ontbreken. We zetten hier de huidige bloementrends op een rij en hoe ze op indrukwekkende wijze kunnen worden gepresenteerd als paasdecoratie.

Bloementrends als Paasdecoratie

In het voorjaar wordt de bloemenwereld kleurrijk. Lentebloemen zoals tulpen, narcissen en hyacinten zijn in vele kleuren verkrijgbaar bij gespecialiseerde bloemisten. Paasbloemen zijn vooral ranonkels, fresia’s en vergeet-mij-nietjes. De klassieke kleur met Pasen is natuurlijk geel. In combinatie met witte en blauwe kleuraccenten schitteren gele bloemen bijzonder mooi. Een absoluut hoogtepunt op de feesttafel is de klassieke paaskrans of een groot paasboeket. De trend is voor losse en licht gebonden arrangementen – alsof de bloemen net vers uit de wei geplukt zijn. Subtiele bloemstukken gemaakt van delicate seizoensbloesems en natuurlijke materialen zoals hout, mos, kwarteleitjes en veren zien er bijzonder harmonieus uit. Maar ook lenteachtige takken van wilgen, forsythia’s en kweeperen zijn prachtig voor een bloemige decoratie met Pasen. Accenten worden gezet met losse bloemen in kleine vaasjes of gedrapeerd in de servet. De kleurrijke bloemencreaties komen het best tot hun recht op een lichtgekleurd tafelkleed. Deze decoratie ideeën zullen jouw gasten zeker verbazen tijdens de paasbrunch.