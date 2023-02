De beste hacks voor zuivelproducten

Gezonde zuivelproducten spelen een belangrijke rol in gezonde diëten, en daarom wordt zuivel overal ter wereld aanbevolen door voedingsrichtlijnen. Bewijs uit lopend onderzoek suggereert dat voedingsrijke zuivelproducten een gezond immuunsysteem kunnen ondersteunen. Deze voedingsstoffen die in zuivel voorkomen, zijn belangrijk voor een optimale immuunfunctie:

Hoogwaardig eiwit

Vitamine A

Zink

Selenium

Vitamine b12



Bovendien bevatten veel gefermenteerde zuivelproducten actieve bacterieculturen zoals probiotica, die een gezonde darmmicrobiota kunnen ondersteunen. Het darmmicrobioom speelt een essentiële rol bij het opbouwen en onderhouden van het immuunsysteem.



We delen hier hacks voor zuivelproducten om je te helpen gemakkelijk zuivel in het dieet van je gezin te krijgen, minstens drie keer per dag, voor minder geld.

Zuivelbudget hacks

Naast de vele zuivelopties die beschikbaar zijn, zijn er kwaliteitsproducten in een breed scala aan prijsklassen. Als je budget krapper is geworden, bekijk dan de meer betaalbare zuivelproducten – je hoeft zeker geen luxe kaas te kiezen om je gezin een heerlijke kaasachtige maaltijd of snack te geven.



Koop de specials en koop goedkopere bulk- of ’twee voor één’-opties wanneer je maar kunt:



Grotere bakjes yoghurt bieden vaak meer waar voor hun geld en kunnen worden overgeheveld naar kleinere bakjes voor een tussendoortje of lunchtraktatie. Hoewel yoghurt lang houdbaar is in de koelkast, kan het goed worden ingevroren als je merkt dat je een overschot hebt, en het maakt fantastische, gezonde diepvrieslekkernijen, zoals ijslolly’s voor kinderen.



Grote blokken harde kazen zoals cheddar en gouda bieden meestal een goede prijs-kwaliteitverhouding. Rasp alles voor de houdbaarheidsdatum en vries het overschot in kleinere hoeveelheden in voor snel en gemakkelijk gebruik.



Boter is vaak in de aanbieding, waardoor je extra eenheden kunt kopen die je kunt invriezen.

Hacks voor zuivelopslag

Voedselverspilling is een grote aanslag op het huishoudbudget, dus voorkom actief dat zuivelproducten in je huis worden verspild door middel van maaltijdplanning en de juiste opslag.

Verse melk, verse room, zure room, boter, karnemelk, yoghurt en veel kazen kunnen allemaal worden ingevroren waardoor ze veel langer houdbaar zijn dan de houdbaarheidsdatum:

Verse melk kan goed worden ingevroren, maar moet in de koelkast worden ontdooid.



Room, zure room en karnemelk kunnen worden ingevroren, maar kunnen het beste worden gebruikt om te koken als ze ontdooid zijn.



Koop houdbare zuivelproducten die langdurig in de voorraadkast kunnen worden bewaard. Er is een scala aan lang houdbare melk beschikbaar, evenals lang houdbare room.

Vervang zuivelproducten met een langere houdbaarheid – gefermenteerde zuivelproducten zoals karnemelk, yoghurt en kefir zijn bijvoorbeeld van nature langer houdbaar in de koelkast dan verse zuivelproducten vanwege de activiteit van de darmvriendelijke bacteriën. Ze kunnen allemaal geweldige vervangers zijn voor verse melk in veel bak- en broodrecepten. Je kunt ook gemakkelijk veel heerlijke recepten vinden waar ze het aanbevolen ingrediënt zijn.



Bewaar kazen in een droge, luchtdichte verpakking in de koelkast. Voeg een papieren handdoek toe om eventueel vocht op te nemen. Mocht er toch schimmel ontstaan aan de buitenkant van de kaas, snijd deze dan eenvoudig af op een diepte van 0,5 tot 1 cm.



Blaas de natuurlijke korst van harde kazen zoals pecorino of parmezaan nieuw leven in door ze tijdens het koken toe te voegen aan je wintersoepen. Ze zijn volledig eetbaar en als ze in de bouillon sudderen, geven ze een heerlijke umami, kaasachtige smaak.