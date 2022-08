De beste tips en trucs voor witlof

Witlof is voor veel mensen een geliefde groente. Het belangrijkste seizoen is tussen oktober en april. De saladegroente komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. We hebben hier enkele feiten over de delicaat bittere winterdelicatesse:

Hoe wordt witlof verbouwd?

Allereerst moet je weten dat wat we tegenwoordig witlof noemen, de spruiten zijn van de wortel van de saladewitlof. Dit is een gecultiveerde vorm van het bekende witlof, waartoe bijvoorbeeld de radicchio behoort. Hiervoor worden de witlofwortels ontkiemt in lichtbeschermde en geklimatiseerde ruimtes. Door deze moderne werkwijzen zijn de producenten weersonafhankelijk en kunnen ze het hele jaar door een constante hoge kwaliteit garanderen.

Waar moet je aan denken voordat je witlof bereid?

Witlof maakt het de consument makkelijk. De spruiten ontkiemen zonder in contact te komen met de aarde. Daarom hoeven ze voor de bereiding niet te worden gewassen. Dit is praktisch en bespaart tijd. Overigens: Alleen het onderste deel van de witlof hoeft eraf. De buitenste bladeren kunnen zonder aarzelen worden gegeten.

Is witlof goed te bewaren?

De vuistregel is hier: hoe verser, hoe beter. Maar ook in de koelkast blijft het tot wel zes dagen lekker. De witlof kun je het beste in een kom doen en afdekken met vershoudfolie. Houd de groenten altijd zo donker mogelijk, omdat licht de smaak verandert.

Lees ook: Geneeskrachtig genieten met de Ayurvedische keuken

Waar moet bij het koken rekening mee worden gehouden?

Witlof wordt ook steeds populairder omdat het op veel verschillende manieren kan worden bereid. De groenten smaken heerlijk rauw in een salade, gegratineerd, gestoomd of gebakken. Er is dus voor elk wat wils. Bij het koken kun je het beste een ijzeren pan of pot gebruiken, anders worden de bladeren donker. Tip: Als je de lichtzure witlofsmaak wilt neutraliseren, strooi je er gewoon wat suiker over. Citroensap houdt de bladeren ook mooi wit.

Informatie

Belgische boeren ontdekten bij toeval dat cichoreiwortels die in de winter waren bewaard, weer zouden uitlopen en smakelijke spruiten zouden vormen.

Moderne producenten laten cichoreiwortels ontkiemen in lichtbeschermde en geklimatiseerde kamers. De witachtige knoppen groeien binnen drie weken.

Witlof kan ook gebruikt worden als koffiesurrogaat. De gedroogde wortel wordt in kleine stukjes gesneden, in de oven geroosterd en vervolgens gemalen. Het koffiesurrogaat heet Muckefuck en was vooral populair in oorlogstijd.