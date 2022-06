De beste tips voor meer hygge in je leven

Eigenlijk is het leven simpel. Om hier en nu te zijn en te profiteren van de kleine dingen die het leven een gouden randje geven, voor jezelf of met de mensen die je leuk vindt. Maar soms kan het simpele het moeilijke zijn en daarom hebben we de beste tips verzameld om meer plezier in je leven te krijgen. Want misschien is het zo dat hygge de sleutel is tot (meer) levensgeluk?

Hygge met mensen die je leuk vindt

Natuurlijk kun je een leuk moment voor jezelf beleven, maar tijd doorbrengen met mensen die je leuk vindt, is een van de belangrijkste onderdelen van plezier hebben. Geluksonderzoeker Meik Wiking schrijft in zijn boek “The little book of Hygge” dat het waarschijnlijk de weg naar geluk in het leven is. Naast gewoon samen zijn in alle eenvoud, willen we enkele tips delen over leuke activiteiten.

Samen koken. Hoe langer het duurt om het eten te bereiden, hoe leuker het is. Als je nog verder wilt gaan, kun je een foodclub beginnen en kun je vaak je vrienden ontmoeten en lekker eten. Het kan niet beter worden dan dat.

Wandelingen in het bos. Dicht bij de natuur zijn gaat over eenvoud. Geniet van je eigen gezelschap of die van anderen en leuke gesprekken. (Daag jezelf uit en laat de telefoon thuis … creëer in plaats daarvan herinneringen)

Spellen spelen. Als het duidelijk is? Oh ja. Sociaal aanwezig en vaak vervuld van vreugde. Door alle soorten games worden we weer als kinderen en uit onderzoek blijkt dat we dan eigenlijk het gelukkigst zijn.

Lees ook: Còsagach, de Schotse lifestyle trend

Hygge thuis

Hygge is het creëren van een gezellige omgeving, een warme en ontspannen sfeer. Hier zijn enkele tips om hygge in je eigen huis te krijgen.

“Hygge in huis”. Iets dat elk huis nodig heeft, is een plek in huis waar je kunt wegkruipen met een deken, een boek en een kopje thee. Je favoriete fauteuil misschien, de hoek van de bank met een hele stapel kussens. Het is extra netjes als het bij een raam is.

Een open haard of houtkachel. Niet helemaal misschien, maar het staat bijna bovenaan het verlanglijstje voor meer hygge in huis. Het knetterende geluid, de hitte.

Brandende kaarsen. Geen lichten, geen hygge. Eenvoudig.

Hout. Natuur. Hout is echt hygge, maar het is niet echt genoeg. Je zou bijna alle natuur in huis moeten halen. Bladeren, twijgen, noten en verschillende soorten schillen en schillen. (Hoe zou een eekhoorn zijn huis versieren? Ja, een beetje zo.)

Boeken. Wie houdt er niet van om te ontspannen met een goed boek? Leuker kan het niet zijn. Nou, als je boekenplank Charles Dickens, Jane Austen, Charlotte Brontë bevat.

Dekens en kussens. Het is een must in een hygge huis. Op de bank zitten met een dekentje, met comfortabele kussens om je heen is hygge, ongeacht het seizoen. Het gaat om het simpele moment.

Hygge op het werk

Is het mogelijk om hygge op het werk te hebben? Ja het kan. Er zijn enkele eenvoudige tips.

Brandende kaarsen. Het is een must. Denk maar aan het brandgevaar. (we moeten het nog vermelden)

Koffie. Taarten, gebakjes (liefst met glazuur) koffie, chocolade. Is er vast een collega die graag bakt of je richt een koffieclub op en bakt/brengt om de beurt koffie. (Leg de telefoon weg…)

Comfortabel meubilair. Zet indien mogelijk banken en of fauteuils (uiteraard met kussens en dekens) waar je medewerkers kunnen zitten en ontspannen kunnen vergaderen.