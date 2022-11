Laatst geüpdatet op november 24, 2022 by Redactie

Poker blijft het bekendste casino kaartspel en doorgaans is er het meeste geld mee te verdienen. Je kansen hangen niet af van geluk zoals bij een bingo spel of online gokkasten. Je hebt een strategie nodig, veel poker kennis en een keihard pokerface. Dit zijn de beste vrouwelijke pokerspelers.

Liv Boeree Iron Maiden

Boeree is de grootste pokerspeelster van dit moment. Haar nettowaarde ligt ergens rond de vier miljoen en ze is regelmatig aan de pokertafels te vinden. Ze is niet alleen enorm getalenteerd, maar weet haar talent om te zetten in geweldige poker strategieën.



Ze is de enige vrouwelijke pokerspeelster die het World Poker Tournament en het Europese Poker Tournament heeft gewonnen. Ze heeft ook een World Series of Poker armband. Dit is de grootste poker prijs zonder echte geldwaarde.



Boeree is 38 jaar oud en komt uit Engeland. Haar poker bijnaam is de Iron Maiden. Ze begon haar carrière in de astrofysica en eindigde op de een of andere manier aan de pokertafel. Ze maakt ook leuke YouTube video’s waarin ze praat over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Annie Duke The Duchess of Poker

Annie is een auteur, zakelijk spreker en adviseur op het gebied van besluitvorming. Haar nieuwste boek, Quit: The Power of Knowing When to Walk Away, wordt op 4 oktober 2022 uitgebracht. Haar vorige boek, Thinking in Bets, is een nationale bestseller. Als voormalig professioneel pokerspeler heeft ze meer dan $4 miljoen gewonnen. Ze is in 2012 gestopt met poker. The Duchess of Poker was een tijd lang de enige vrouw die het World Series of Poker Tournament of Champions en het NBC National Poker Heads-Up Championship heeft gewonnen. Nu gaat Liv Boeree haar voorbij.

Annette Orbestadt The Huntress

De YouTuber uit Noorwegen is de jongste pokerspeler die ooit een World Series of Poker armband heeft gewonnen. Dit deed ze in 2007 toen ze pas 19 jaar oud was. Haar bijnaam is The Huntress. Orbestadt doet iets totaal anders op YouTube. Hier plaatst ze make-up tutorials en reviews.



Ze is haar carrière online begonnen toen ze 15 jaar oud was. Tussen 2006 en 2007 heeft ze bijna een miljoen dollar gewonnen verspreid over verschillende toernooien. In 2020 stond haar totale winst op 4 miljoen dollar.

Marie Ho

Marie Ho is opgenomen in de Poker Hall of Fame. Ze heeft meer dan 5 miljoen dollar in toernooien gewonnen en zat 8 keer aan de World Series of Poker finaletafel. In 2019 ontving ze de Global Poker Award for Broadcaster of the Year en werd in 2020 daar weer voor genomineerd. Ho is nu 39 jaar oud en houdt zich minder bezig met poker.

Fatima Moreira de Melo

De Nederlandse hockeyster stopte met haar hockey carrière en ging het proberen in de pokerwereld. Ze bleek goed te zijn in het kaartspel en behaalde grote succes. Na een aantal grote toernooien meegedaan te hebben heeft ze haar poker carriére op een laag pitje gezet. In 2018 werd ze nog in de Poker Hall of Fame opgenomen.