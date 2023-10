‘De Biecht van Joran’ vanaf woensdagavond exclusief te streamen bij Videoland

Laatst geüpdatet op oktober 18, 2023 by Redactie

Morgen staat Joran van der Sloot voor de rechter in Alabama en nadert de ontknoping in zijn strafzaak. De rechter buigt zich dan over een deal die de Nederlander afgelopen week zou hebben gesloten met het openbaar ministerie. Videoland maakte al eerder bekend dat misdaadjournalist John van den Heuvel het waarheidsgehalte van een uniek dagboek van Joran van der Sloot onderzoekt in de vierdelige documentaireserie ‘De Biecht van Joran’. De afgelopen twee jaar sprak John met Joran vanuit de gevangenis en al deze gesprekken zijn opgenomen. De eerste twee afleveringen van deze serie zijn vanaf woensdagavond exclusief te streamen bij Videoland.



John van den Heuvel kreeg het dagboek twee jaar geleden in handen en sprak er in de gevangenis in Peru en Alabama uitgebreid over met Joran van der Sloot, maar ook met vele andere betrokkenen. Wat is waar van Jorans biecht over de moorden op Natalee Holloway en Stephany Flores en zijn drugshandel vanuit de beruchtste gevangenis ter wereld?

John van den Heuvel:

“Ik kreeg met de post het dagboek van Joran en hij heeft mij delen van zijn dagboek voorgelezen, en daar zijn ook allerlei gesprekken met Joran aan voorafgegaan. Joran staat bekend als een serieleugenaar en ik wilde als journalist alles checken wat hij te vertellen had en wat hij beschreef in zijn dagboek. Stel dat hij nu wel de waarheid zou vertellen, dat zou wat zijn.”



Naast John geven ook onder andere Kees van der Spek, Michiel Vos, Carlo Schippers (gedragsdeskundige politie), Frank van de Goot (forensisch pathaloog), Dennis Jacobs (oud-rechercheur op Aruba) hun kijk op de zaak en de onthullingen van Joran van der Sloot in de gesprekken met John en de passages uit zijn dagboek.



De eerste twee afleveringen van de Videoland Original ‘De Biecht van Joran’, geproduceerd door Act of Crime, zijn vanaf woensdagavond 18 oktober te streamen bij Videoland. Aflevering 3 en 4 volgen daarna wekelijks op woensdag.



Beeld: RTL / Videoland