De blijvende aantrekkingskracht van Franse Provence rosé

Het zonnetje laat zich steeds vaker zien en dat betekent dat het rosé seizoen van start gaat. Elk jaar is er meer vraag naar kwalitatief goede rosé wijnen uit de Franse Provence. Aan deze vraag geeft Ultimate Provence gehoor. De Ultimate Provence Rosé is een prestigieuze wijn, die wordt geproduceerd op een historische wijngaard van een Provençaals landgoed. Deze premium rosé, in Nederland geïmporteerd door Delta Wines, komt uitstekend tot zijn recht op zonnige dagen. Zowel het smaakpallet als de verpakking geven een exclusief gevoel.



Eau de Provence, een hoogwaardige rosé uit de Franse Provence van dezelfde gerenommeerde wijnmaker, wordt door Delta Wines dit voorjaar geïntroduceerd op de Nederlandse markt. De makers van deze wijn hebben zich laten inspireren door de parfumerie, wat heeft geresulteerd in unieke aroma’s en smaken. Met deze mooie rosé wijnen kan de zomer nu al niet meer stuk!

Ultimate Provence Rosé: Al jaren geliefd in de Horeca

Beschermd achter het Massif des Maures groeien de wijnstokken die gebruikt worden voor de productie van de Ultimate Provence wijnen. Alle wijngaarden zijn in beheer van de producent, MDCV, zelf, waardoor de kwaliteit goed bewaakt kan worden. De rosé is hét icoon van de wijnen die hier gemaakt worden en is net even anders dan veel andere wijnen uit de regio. Met een frisse, fruitige en bloemige smaak, een bleke kleur en prachtige tijdloze verpakking is het een geliefde wijn om op tafel te zetten en om te drinken tijdens zomerse dagen. De rosé combineert uitstekend met bijvoorbeeld fusion-gerechten, vis en lichte salades en versterkt de aroma’s van deze gerechten. De Ultimate Provence rosé is geliefd in de horeca en verkrijgbaar bij tophotels, restaurants en beachclubs over de hele wereld, waaronder locaties als Marbella, Dubai, Sydney en St. Tropez, maar ook in Nederland.



Om het verfijnde zomergevoel dat Ultimate Provence met zich meebrengt te versterken, brengt Delta Wines nu ook Eau de Provence Rosé naar de Nederlandse markt. Eau de Provence is een elegante wijn met een uniek aroma. De fruitige smaken van aardbei, perzik en een vleugje citrus zijn duidelijk herkenbaar. Elke slok roept een zomers gevoel op. Deze uitgebalanceerde wijn biedt een perfecte harmonie tussen zoete en zure tonen. Geniet van deze prachtige rosé in combinatie met zeevruchten, salades of een uitgebreide borrelplank. Eau de Provence en Ultimate Provence zijn een product van dezelfde producent en wijnmaker: Alexis Cornu, die het volledige proces van druif tot glas overziet.



Ultimate Provence en Eau de Provence zijn in Nederland onder andere verkrijgbaar bij voordeelwijnen.nl, in de horeca, bij beachclubs en gespecialiseerde wijnhandelaren. Neem voor meer informatie hierover contact op met Delta Wines via onderstaande gegevens.

Domaine UP: overnachten in de wijngaarden

Te midden van de weelderige wijngaarden van het Massif des Maures, verwelkomt Ultimate Provence gasten in zijn betoverende boetiekhotel. Een stijlvolle omgeving in het hart van de wijngaarden en de beste plek om te genieten van deze schitterende omgeving. Het chique boetiekhotel is modern ingericht en de kamers en appartementen zijn van alle gemakken voorzien. In het restaurant worden heerlijke streekgerechten geserveerd. Domaine UP is een sfeervolle en unieke plek in het hart van de Provence, midden tussen de wijngaarden. Een plek waar de tijd even stil lijkt te staan en in stijl genieten centraal staat. Bewonder, onder het genot van een glas wijn uit eigen wijngaard, de heldere sterrenhemel om daarna zorgeloos te overnachten in een geweldige kamer. Ultimate Provence belooft een onvergetelijke ervaring waar elegantie, natuur en gastronomie elkaar ontmoeten.