Laatst geüpdatet op november 28, 2024 by Redactie

Darling, wil je weten wat er in Charlotte’s Beauty Treasure Chest Of Love zit? Ontgrendel een selectie aan travel- en fullsize make-up en skincare icons in de Charlotte Tilbury adventskalender om je te laten voelen en eruit te laten zien als een ster. Van Charlotte’s bekroonde Magic Cream, de social media sensatie Airbrush Flawless Setting Spray, Matte Revolution Pillow Talk Lippenstift tot nog veel meer! Met een wachtlijst van meer dan 30.000 liefhebbers in 2023, is Charlotte’s adventskalender dit jaar terug. Met een beautygeheim in elke lade en een juwelenhandvat voelt elke dag als een waar cadeau!

Wat er in de adventkalender zit:

Beauty Light Wand in Pinkgasm – fullsize

Charlotte’s Magic Lip Oil Crystal Elixir – fullsize

Airbrush Flawless Setting Spray – travelsize

Pillow Talk Push Up Lashes! Mascara in Super Black – travelsize

Pillow Talk Eyeliner – travelsize

Lip Cheat lip liner in Pillow Talk – travelsize

Matte Revolution in Pillow Talk – travelsize

Charlotte’s Hollywood Beauty Icon Lipstick –

Matte Revolution in Hollywood Vixen – travelsize

Hyaluronic Happikiss in Pillow Talk – fullsize

Glow Toner – 30ml

Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir – 8ml

Charlotte’s Magic Cream – 15ml



De Charlotte Tilbury adventskalender is verkrijgbaar bij o.a. Bol.com