De Cilento – een ongerept paradijs aan de Middellandse Zee

Laatst geüpdatet op september 8, 2023 by Redactie

Cilento – onbekend Zuid-Italië: De herfst is een van de mooiste seizoenen in de Cilento. Hier, ruim 100 km ten zuiden van Napels, ligt het op een na grootste nationale park van Italië. De Tyrreense Zee lokt tot ver in november met aangename watertemperaturen en je hebt de stranden bijna voor jezelf. De bergen, die bedekt zijn met groene olijfgaarden en reiken tot aan de kust, zijn een paradijs voor wandelaars. En natuurlijk is er aan culinaire hoogstandjes geen gebrek: De Cilento is de bakermat van de wereldberoemde “Dieta Mediterranea”.

Lees ook: 10 leuke en interessante feiten over Italiaans eten

Brede zandstranden met uitstekende waterkwaliteit

Zwemmen, snorkelen, duiken, zandkastelen bouwen, wandelen of gewoon lekker luieren – de zandstranden in de Cilento zijn breed en langzaam aflopend, ideaal voor gezinnen met kinderen. Daarnaast wacht de kust met wildromantische baaien, waarvan sommige alleen per boot bereikbaar zijn. Zwemmen kan van maart tot november.

“Tra mare e monti” – “Tussen zee en bergen”

Zee en bergen liggen dicht bij elkaar in de Cilento: hier de Monte Cervati met zijn 1.900 meter hoge top, daar de ruim 100 km lange kust met glooiende heuvels, imposante kliffen en de altijd groene olijfgaarden. De diversiteit van het landschap wordt onthuld tijdens tochten langs de kust met fantastische uitzichten en het oorspronkelijke achterland in.

De Cilento is de bakermat van de “Dieta Mediterranea”

De wortels van de Cilentaanse keuken gaan terug tot de oudheid. Het is altijd zo geweest: “Wie goed eet, leeft beter”. Het eten is hier eenvoudig, maar er worden hoogwaardige ingrediënten gebruikt. En begin jaren vijftig maakte voedingsdeskundige Ancel Keys bekend dat de gerechten niet alleen heerlijk smaken, maar ook gezond zijn. Dankzij zijn studie “Eet goed en blijf gezond, op de mediterrane manier”, onderzocht in Cilento, werd de “Dieta Mediterranea” een soort nieuwe levensstijl. Hoogwaardige olijfolie, verse vis, onder de zon gerijpte groenten en fruit, kastanjes en fruitige wijn: in de kleine restaurants langs de kust en in het achterland zijn mensen trots op de vruchten van hun thuisland en presenteren ze deze aan de gasten in een smakelijke manier.

Lees ook: De populairste eilanden in de Middellandse Zee

Vakantie in het onbekende Zuid-Italië

In de Cilento kon de aanwijzing als nationaal park de grote hotelcomplexen voorkomen die anders wijdverspreid aan de Middellandse Zeekust voorkomen. Wie hier zijn vakantie doorbrengt, waardeert ontspanning weg van de drukte, wil de cultuur, het land en de mensen leren kennen – waar Italië nog steeds Italië is. Buiten de maanden juli en augustus zijn de stranden vrijwel verlaten. Zee en bergen liggen dicht bij elkaar en wandeltochten bieden fantastische uitzichten. In het binnenland leeft men nog steeds vooral van de landbouw, oude mannen drinken hun koffie in de bars, op het dorpsplein wordt nieuws uitgewisseld – de tijd lijkt te hebben stilgestaan.