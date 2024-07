Laatst geüpdatet op juli 3, 2024 by Redactie

Naast het helderblauwe water, de vulkanische zandstranden en filmachtige natuurgebieden is Tenerife ook de perfecte bestemming voor een vakantie vol gastronomisch genot. Het eiland biedt een unieke mix van smaken, beïnvloed door de rijke geschiedenis, culturele diversiteit en overvloed aan lokale producten. Zo kun je hier genieten van de lekkerste zeevruchten en verse vis, tal van heerlijke vleesstoofpotjes en smaakvolle tropische vruchten. Ook de wereldbekende lokale wijnen die worden geproduceerd in de wijngaarden op de vruchtbare vulkanische grond zijn een ware traktatie voor elke wijnliefhebber. Met een groot aantal restaurants bekroond met een Michelin-ster, kun je je laten verwennen door de creativiteit en culinaire hoogstandjes van verschillende gerenommeerde chefs. Klaar om de culinaire hoogtepunten van Tenerife te ontdekken?

Genieten tussen de locals

Op Tenerife is de Canarische keuken een integraal onderdeel van de lokale cultuur en een belangrijk kenmerk van hun identiteit. Zo vind je er tal van traditionele guachinches, kleine familierestaurants verscholen in wijngaarden en afgelegen dorpjes. Hier kun je tussen de lokale bevolking genieten van de meest authentieke gerechten in een intieme en gemoedelijke sfeer. De uitbaters serveren vaak huisgemaakte gerechten en zelfgeproduceerde wijn, waardoor je de kans krijgt om de rijke smaken en tradities van Tenerife in hun puurste vorm te ervaren. Typische Canarische gerechten worden hier met trots geserveerd en elk guachinche biedt zijn eigen specialiteiten aan die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

Dineren in luxe bij de verschillende sterrenrestaurants

Mag het iets verfijnder? Dan kun je terecht bij de vele sterrenrestaurants op het eiland. Tenerife heeft zich de afgelopen jaren gevestigd als een culinaire hotspot met meerdere restaurants die zijn bekroond met Michelin-sterren. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan MB in The Ritz-Carlton Abama, een tweesterrenrestaurant waar je kunt genieten van een fusie tussen de mediterrane en traditionele keuken. El Rincón de Juan Carlos in La Caleta combineert de Canarische keuken met innovatieve technieken en trekt zo fijnproevers van over de hele wereld aan. Ook Haydée in La Orotava staat bekend om zijn creatieve en eigentijdse benadering van de Canarische keuken.



In Bahia Del Duque kan je bij Nub proeven van een keuken die het best omschreven kan worden met woorden als avant-garde en creatief. Ook Kabuki is het vermelden waard, net als San Hô in Royal Hideaway Corales. Bij San Hô wordt de Japanse, Peruviaanse en Canarische keuken samengesmolten. Verder heeft ook Taste 1973 in Playa de las Américas onlangs zijn eerste Michelinster gekregen. Deze sterrenrestaurants dragen bij aan de groeiende reputatie van Tenerife als een gastronomisch epicentrum, waar je terecht kunt voor lokale én kwaliteitsvolle gerechten boordevol smaak.

Tenerife: een walhalla voor wijnliefhebbers

Naast gastronomie staat Tenerife vooral bekend om zijn wijnen en indrukwekkende wijnlandschappen, die een essentieel onderdeel vormen van de culinaire identiteit van het eiland. De wijnproductie op Tenerife heeft een lange en rijke geschiedenis, gekenmerkt door de unieke eigenschappen van de vulkanische bodem en het diverse microklimaat van het eiland. Dit resulteert in wijnen met uitgesproken smaken en aroma’s, zoals bijvoorbeeld de Listán Blanco en Listán Negro. Het is dan ook niet voor niks dat het eiland maar liefst zes herkomstbenamingen heeft, namelijk Valle de La Orotova, Ycoden-Daute-Isora, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar, Abona en D.O.P Islas Canarias.

Verken de geschiedenis en smaak van lokale wijnen bij Casa del Vino

Hoewel wijnplantages en lokale bodega’s bijna overal op het eiland te vinden zijn, biedt het wijnhuis Casa del Vino in El Sauzal een bijzondere ervaring waar je meer te weten kunt komen over de complexiteit en geschiedenis van de lokale wijnproductie. Gevestigd in een 17e-eeuws herenhuis herbergen de verschillende kamers een museum, een wijnkelder en proeflokalen waar je wijnen van alle herkomstbenamingen kunt proeven. Wil je meer te weten komen over het wijnbereidingsproces? Dan is een bezoek aan een wijnmakerij aan te raden, waar je het hele proces van druivenpluk tot wijnproeverij kunt meemaken.

Ontdek de meest traditionele Canarische gerechten

Op Tenerife biedt de rijke vulkanische bodem een overvloed aan unieke lokale producten die een bezoek aan het eiland gastronomisch onvergetelijk maken. Probeer bijvoorbeeld de typische Canarische papas arrugadas, kleine gerimpelde aardappelen die geserveerd worden met een vleugje zeezout en een pittige rode mojo-saus gemaakt van paprika en rode pepers. Verder is Tenerife ook een paradijs voor vis en verse zeevruchten. Dankzij de koude stroming met rijke voedingsstoffen die door de Canarische eilanden stroomt en de vulkanische oorsprong van de eilanden, zijn de Canarische vissen van uitzonderlijke kwaliteit. Zo maken lokale vissen als de Sama, de Cherne en tonijn standaard deel uit van de eettafel.



Voor vleesliefhebbers zijn gerechten met konijn, geit en varken dan weer absoluut aan te raden. Deze traditionele lekkernijen weerspiegelen de rijke culinaire tradities van het eiland en worden vaak langzaam gegaard voor een intensere smaak. Breng de vleesgerechten op smaak met een rode of groene mojo-saus en je smaakpapillen zullen spontaan gaan dansen. Vergeet ook niet om lokale kazen, honing en tropische vruchten zoals bananen, papaja’s en avocado’s te proeven, die dankzij het gunstige klimaat het hele jaar door in overvloed beschikbaar zijn.