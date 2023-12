Dé dating trends voor 2024: ‘Self-Love Renaissance’, ‘Wanderlove’ en zoveel meer!

Laatst geüpdatet op december 13, 2023 by Redactie

Terwijl de laatste swipes, matches en dates van 2023 momenteel plaatsvinden, nemen wij alvast een kijkje in 2024. Als go-to gids voor alles wat daten betreft, ondervroeg datingapp Fruitz 1.000 Nederlandse jongeren om de trends van het komende jaar te identificeren. Van ‘Pal Power’ tot ‘Self-Love Renaissance’, het belooft weer een boeiend datingjaar te worden! Benieuwd wat 2024 voor jou in petto heeft? Met 2024 die voor de deur staat, blikken we vooruit naar wat het nieuwe jaar op liefdesgebied voor ons in petto heeft. De dating app Fruitz, waarbij je aan de hand van vier fruiticoontjes (kers, druif, watermeloen en perzik) kan duidelijk maken waar je naar op zoek bent, heeft duizend Nederlandse jongeren ondervraagd om met behulp van hun inzichten een blik te werpen op de toekomst van daten. Ontdek dé zes dating trends die ons dating leven in 2024 zullen bepalen hieronder. Spoiler alert: love will be in the air!

1. Wanderlove

Wanderlove is één van de dating trends in 2024 die de (liefdes)kaart opnieuw tekent. Nederlandse Gen Z-ers zoeken steeds meer de liefde buiten de vertrouwde stadsgrenzen. Ondanks dat er nog steeds wordt gedacht dat langeafstandsrelaties minder kans op succes hebben, wijst het onderzoek uit dat maar liefst 67,2% van de Nederlandse Gen-Z daters bereid is om te verhuizen naar een andere stad voor de liefde. Verbluffend genoeg overweegt zelfs vier op de tien (40,7%) een sprong over de grenzen naar een ander land. Volgens ruim de helft (57,7%) bieden de fysieke beperkingen van een langeafstandsrelatie zelfs kans tot meer emotionele intimiteit, iets wat Gen Z heel belangrijk vindt. Jongeren dromen dus grenzeloos van romantische connecties die verder gaan dan de geografische beperkingen.

2. Self-Love Renaissance

Gen Z omarmt met open armen een nieuw dating tijdperk: Self-Love Renaissance. Deze generatie staat bekend om haar nadruk op selflove. Maar liefst ruim de helft van de Nederlandse Gen Z daters (65%) neemt actief de tijd voor zelfreflectie en persoonlijke groei. Opvallend is dat 84,4% van hen overtuigt is dat het ontwikkelen van zelfliefde een gunstige invloed heeft op de kwaliteit van een relatie. In het komende jaar staat Self-Love Renaissance dan ook hoog op de agenda, waarbij selflove met recht op de eerste plaats komt in de zoektocht naar gezonde en bloeiende connecties.

3. Cosmic Coupling

Al eeuwenlang zoekt de mensheid haar toevlucht tot de sterren. Het lijkt erop dat ook de Gen Z-generatie haar weg gevonden heeft naar deze trend. Een kwart vindt dat bepaalde sterrenbeelden beter bij elkaar passen. Dit is een interessante ontwikkeling die het komende jaar centraal zal staan, met een diepgaande verkenning van hoe astrologie een rol kan spelen in zowel ons dating leven als ons dagelijks bestaan. Dit betekent dat je in 2024 nog meer kunt ontdekken over de relatie tussen astrologie en daten! Benieuwd wat de sterren voor jou petto hebben?

4. Swouple Era

In een wereld waarin de vraag “hoe hebben jullie elkaar leren kennen?” vaak ongemakkelijke stiltes veroorzaakt, lanceerde Fruitz eerder dit jaar de term ‘swouple‘, een samensmelting van ‘swiping’ en ‘couple’ om koppels te beschrijven die elkaar via een dating app hebben ontmoet. Want wist je dat Amerikaans onderzoek aantoont dat maar liefst één op vijf stellen jonger dan dertig elkaar online vindt? Echter ervaren velen nog steeds een zekere verlegenheid bij het vertellen van hun liefdesverhaal, maar het is opvallend dat de jongere generatie zorgt voor een broodnodige shift: maar liefst 78,9% van de bevraagden durft zonder aarzeling te vertellen dat ze hun (ex-)partner hebben ontmoet via een app. Bereid je dus maar voor, want 2024 wordt overduidelijk het jaar van de swouples!

5. Pal Power

In 2024 worden onze vrienden onmisbaar gezelschap tijdens ons dating avontuur en spelen ze de rol van perfecte sidekick. In een wereld waarin het sociale leven zich steeds meer online afspeelt, worden we ook steeds opener over onze digitale ontmoetingen. Een opmerkelijke 74% van de ondervraagde Gen Z voelt zich comfortabel om alle ins en outs van hun datingleven met vrienden te bespreken. Daarbovenop gelooft 84,6% dat het gezond is om relatieperikelen te bespreken met vrienden en zelfs 71,8% Nederlandse Gen Z geeft aan dat effectief te doen. Ruim de helft van de Nederlandse Gen Z (53,5%) is er stellig van overtuigd dat hun vrienden precies weten welke eigenschappen ze zoeken in een partner. Het is dus niet gek dat we ons in 2024 nog meer zullen laten leiden door onze vrienden op vlak van daten en hun advies zullen opvolgen om de juiste date te vinden.

6. Stigma Smashing

Welkom in het tijdperk van Stigma Smashing! Gen Z, bekend om het doorbreken van taboes, zet deze trend krachtig voort in de datingwereld. Bijna de helft van hen (45,7%) identificeert zich als ruimdenkend in hun keuze van datingpartners en intieme relaties. Opvallend is dat bij 55,4% de overtuiging leeft dat seksualiteit uniek is en niet in strikte categorieën past. Voor 52,5% is het zelfs van groot belang dat de samenleving seksuele diversiteit en inclusiviteit omarmt, zoals de representatie in boeken en films of onderwijs op scholen. Binnen de Nederlandse Gen Z voelt de helft zich comfortabel genoeg om openlijk te praten over hun seksualiteit en verlangens. Deze open-minded trend gaat ook verder dan de traditionele opvattingen over seks, waarbij niet alleen penetrerende (83,3%), orale (68%) en anale seks (66,9%) als belangrijk worden beschouwd, maar ook handseks (48,3%) en het gebruik van seksspeeltjes (44%) worden erkend als integrale aspecten van seks. De jongere generatie herdefinieert wat seks inhoudt, en omarmt seksualiteit en intimiteit als iets veelzijdigers en subjectievers. Laten we 2024 omdopen tot het jaar waarin we alle taboes op vlak van daten doorbreken!