Dé datingtrends van 2024: Tinder’s Year in Swipe

Tinder’s Year in Swipe is terug! Van de datingtrends van 2024 tot de meest populaire liedjes en date-activiteiten: alles wat Nederlandse Tinder-gebruikers bezighield, én een glimp van wat singles in 2025 mogen verwachten. Eén ding is duidelijk: singles weten precies wat ze willen en nemen die zelfverzekerdheid mee het nieuwe jaar in. Waar daten vorig jaar nog draaide om ‘doing it for the plot’ en N.A.T.O. (Not Attached To an Outcome) – gewoon de flow volgen – nemen singles dit jaar het heft in eigen handen. Ze maken bewuste keuzes en bepalen zélf de koers van hun liefdesleven.



“We zien drie opvallende trends: Loud Looking, Kiss-met en Nano-ships,” vertelt Melissa Hobley, Chief Marketing Officer van Tinder. “Singles zijn niet bang om te zeggen wat ze willen, nemen geen genoegen met minder en genieten van kleine, onverwachte momenten. Steeds meer singles zoeken connecties die écht passen bij hun waarden, oprecht zijn en een gevoel van balans brengen in een hectische wereld.”

DATINGTRENDS VAN 2024

#1. LOUD LOOKING

Vorig jaar draaide alles om ‘main-character energy’ en het najagen van het plot in jouw unieke verhaal. Dit jaar zitten we zelf in de regisseursstoel en bepalen we onze eigen datingroute. Singles zijn glashelder over wat ze zoeken en schreeuwen het van de daken. Van een “Man in Finance” tot een “Gamer Girlfriend,” verlangens worden luid en duidelijk gecommuniceerd. Met “Looking for…” als populairste bio-vermelding op Tinder laten singles vanaf het begin weten wat ze willen. En situationships? Die zijn passé. Gemixte signalen worden genegeerd, terwijl duidelijke grenzen en open communicatie centraal staan.

#2. KISS-MET

Kiss-met is een twist op het woord “kismet,” wat lot of bestemming betekent. Het draait om spontane ontmoetingen en onverwachte geluksmomenten. Eigenlijk is het een moderne versie van de klassieke “meet cute.” In 2025 draait alles om de magie van het onverwachte. Singles gooien traditionele datingregels overboord en omarmen spontane, ongedwongen plannen. Denk aan actieve hikes waar je lekker bezweet van terugkomt, creatieve pottenbakdates waar het rommelig mag worden, of vintage shopping trips die eindigen in een mini-modeshow. Kiss-met gaat over echte, ongeplande belevenissen die van een date een onvergetelijke herinnering maken.

#3. NANO-SHIPS

Nano-ships laten zien dat liefde en romantiek in de kleine dingen zit. Een blik, een lach, een appje – het zijn de onverwachte nano-momenten die het leven nét dat beetje leuker maken. In 2025 omarmen singles deze speelse connecties nog meer, omdat ze weten: elke ontmoeting, hoe klein ook, kan uitgroeien tot iets groots.

#4. Dating is teamwork

Daters kiezen steeds vaker voor minder, maar diepere connecties om de energie en plezier in daten te behouden. Dit betekent dat je niet alleen je date moet imponeren, maar ook hun hele sociale kring! Vrienden spelen een belangrijke rol: van advies geven tot het checken van de social media van een date. Ze zijn dé emotionele steunpilaren in de datingwereld en helpen bij het maken van keuzes en navigeren door het liefdesleven.



Maar het draait niet alleen om vrienden, ook astrologie krijgt een plekje. Veel mensen laten zich inspireren door liefdesvoorspellingen op basis van sterrenbeelden, wat vooral goed nieuws is voor Maagden, Tweelingen, Leeuwen, Schorpioenen en Boogschutters, die het afgelopen jaar de meeste Likes ontvingen!

#5. Communicatie is key

Als 2024 draaide om helen en groeien, dan is 2025 het jaar om volledig klaar te zijn voor nieuwe verbindingen. Mensen zoeken betrouwbare, aantrekkelijke en emotioneel beschikbare partners die op dezelfde golflengte zitten. Aan de andere kant zijn afknappers zoals slechte hygiëne, onbeleefdheid en het constant praten over een ex echte dealbreakers. Hoewel financiële stabiliteit wordt gewaardeerd, is het minstens zo belangrijk dat iemand weet wanneer het tijd is om werk los te laten en grenzen te stellen. In 2025 staat daten volledig in het teken van open, eerlijke communicatie.

Top 10 Spotify Liedjes

Not Like Us – Kendrick Lamar

Lose Control – Teddy Swims

Beautiful Things – Benson Boone

Espresso – Sabrina Carpenter

Too Sweet – Hozier

I Had Some Help – Post Malone, Morgan Wallen

MILLION DOLLAR BABY – Tommy Richman

Lovin On Me – Jack Harlow

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

Top Date Activiteiten in 2024

Koffie op een terras

Museum

Karaoke

Filmavond

Escape room

Wandeling door het park

Muziekconcerten/Festivals

Kookavond

Picknick

Spellen café

Top 10 Maatschappelijke Thema’s Genoemd Op Tinder

Duurzaamheid

Mentale gezondheid

LGBTQIA

Racisme

Discriminatie

Huisvesting

Digital security

Zorgverzekering

Nederlandse verkiezingen

Vuuwerk verbod

10 Populairste Steden om Passport in aan te zetten

Stockholm, Zweden

Londen, Verenigd Koninkrijk

Parijs, Frankrijk

New York City, Verenigde Staten

Los Angeles, Verenigde Staten

Barcelona, Spanje

Bangkok, Thailand

Kopenhagen, Denemarken

Oslo, Noorwegen

Antwerpen, België

Top 10 TV Series

One Day

B&B Vol liefde

The Bear

Bridgerton

The Gentleman

Maxima

Emily In Paris

Baby Reindeer

House of Dragons

Perfect Couple