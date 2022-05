Advertorial: De een nam in Corona-tijd een hond, ik startte een tijdschrift

April 2020. Niet veel mensen in Nederland zullen die datum licht vergeten. Het was de tijd dat het land op slot zat. Autowegen waren leeg, er was geen ziel op straat. Mensen zaten alleen maar thuis. Ineens had iedereen van iets heel veel: Tijd. De een nam een hond, de ander schilderde nu eindelijk die hele bovenverdieping. Ik begon een tijdschrift.

‘Ik wilde al van kleins af aan een eigen tijdschrift. Op mijn tiende startte ik in mijn wijk een buurt-blad. Dat was leuk. Er stond zelfs een ‘Lieve Lita’-rubriek in. Er had echter maar één iemand op gereageerd. Een buurtvriendinnetje. Ze baalde dat ze elke avond de afwas van haar moeder moest doen.

Dat was dus een kort leven beschoren; Dat blad. Maar het idee was eigenlijk nooit meer uit mijn hoofd weggegaan. Wel dacht ik dat het er nooit van zou komen. Want: Hoe zet je zoiets op? Je moet er geld voor hebben, je moet het weten te produceren, je moet een arsenaal aan medewerkers aansturen. En dat laatste zou prima zijn, ware het niet dat ik niet bepaald een leiders-figuur ben. Dat zou dus gewoon een fantasie-tje blijven.

‘Fast forward’ naar twee jaar geleden. Internet bestaat natuurlijk ook al decennia. Dat internet is een magistraal ‘iets’. Ik hoorde van iemand die puur door het ‘world wide web’ had leren te investeren in huizen en er rijk mee was geworden. Geen opleiding of workshop had hij ervoor gedaan. Niks, noppes. En een vriendin van mij die totaal niet behept is met tekenen, schetste door internet een portret waar een illustrator nog jaloers op zou kunnen worden. En: De ‘lockdown’ kwam. ‘‘Crisis’ is kans’, wordt er gezegd. Ik wilde een online magazine gaan opzetten. Ik weet niet eens meer hoe het exact gegaan is. Waarschijnlijk surfte ik op internet onder de zoekwoorden: Een website maken.

Niet veel later zag mijn blad het levenslicht. Het is een digitaal tijdschrift voor vrouwen. En: Die ‘Lieve Lita’-rubriek is er ook weer, hoor. Problemen als: Mijn vriend zoekt geen baan, hij wilt alleen maar ‘dropshippen’ of ‘Mensen maken continu misbruik van mij’ komen in de rubriek: ’Wat zou Oprah doen?’, voorbij. En MAG komt dan met een oplossing. Want ja, zo heet mijn ‘baby’. MAG.

In MAG kun je lezen over nieuws uit de uitgaanswereld. Maar die stopt niet, zoals bij andere bladen, bij de clubs en de bars. ‘Casino’s’ bijvoorbeeld worden ook behandeld. Ook ‘entertainment-nieuws’ komt met een ‘twist’. Het is niet het geijkte popnieuws. Het wel en wee van ‘worstel’-sterren van de WWE (World Wrestling Entertainment) komt evenzeer aan bod. MAG is ‘zacht’, maar kan ook pittig uit de hoek komen. Artikelen als: ‘Van kaal naar Khloe Kardashian-lokken’ worden afgewisseld met de demonstratie-rellen rond Corona.

Ik zou zeggen: Check het eens uit!’

https://www.magthenetherlands.com/