De eenvoud van een Scandinavische Valentijnsdag

Houd ervan of verafschuw het, Valentijnsdag staat voor de deur. Of je het nu viert of niet, het zal je misschien verbazen te horen dat er veel geld wordt uitgeven aan valentijnscadeaus. Dit jaar moedigen we je aan om een ​​stapje terug te doen en te genieten van een bescheidener Valentijnsdag, met een focus op attente gebaren en quality time doorgebracht met dierbaren in plaats van te strooien het geld.

Op de hielen van Scandinavische trends zoals hygge (gezelligheid en quality time) en lagom (een evenwichtige levensstijl), delen we enkele favoriete Scandinavische Valentijnsdag-rituelen, gegarandeerd om koppels te inspireren en wat heilzaamheid te brengen in romantiek in de aanloop naar de 14 februari.

Zweden

Vergeet overdreven liefdesverklaringen en dure, grootse gebaren, de Zweden houden het graag simpel op Valentijnsdag. Een klein geschenk van geleiharten of traditionele gebakjes om te delen met dierbaren, is een gebaar genoeg.

Bij de Zweedse cultuur draait alles om balans, wat zelfs voor deze romantische feestdag wordt omarmd. Denk aan gezellige avonden op de bank, genietend van de hitte van het haardvuur, heerlijke baksels, warme dranken of je favoriete drankje, en genieten van quality time met je partner, familie of vrienden. Wat is er meer toegeeflijk en romantisch dan dat?

Denemarken

Jonge stellen beoefenen de traditie van ‘gaekkebrev’, het verzenden van liefdesbrieven, voor Valentijnsdag in Denemarken. Deze gedichten, rijmpjes of notities zijn meestal versierd met uitgesneden ontwerpen en ondertekend met stippen in plaats van de naam van de afzender. Als de ontvanger de identiteit van de afzender correct raadt, krijgt hij met Pasen een ei!

En als liefdesbriefjes of poëzie niet jouw ding zijn, wat dacht je van een bos bloemen? Terwijl rode rozen hier de favoriete Valentijnsbloemen zijn, is het in Denemarken traditioneel om meer seizoensbloemen zoals sneeuwklokjes te geven. Van deze delicate witte bloemen wordt vaak gedacht dat ze de hoop en het begin van de lente symboliseren. Dat is nu romantisch.

Finland

Als je het idee van Valentijnsdag een beetje plakkerig vindt, haal dan inspiratie uit Finland. Finnen noemen Valentijnsdag ‘Ystävänpäivä’, wat letterlijk ‘Dag van Vriendschap’ betekent.

De nadruk ligt niet op romantische liefde, maar op het vieren van alle soorten liefde en de vreugde die het met zich meebrengt. Dus, welke gedaante je ook kiest om het te vieren – Galentine’s Day, Ystävänpäivä, of gewoon het feit dat het een maandag is, hef het glas op al je vrienden op 14 februari.

Noorwegen

Geïnspireerd door Scandinavische legendes zijn Valentijnsdag en lentevieringen in Noorwegen met elkaar verbonden.

Volgens de legende is het zien van parende vogels een zeker teken van het begin van de lente en het begin van het seizoen van liefde. Om deze reden vinden veel Noren het leuk om op 14 februari vogels te zoeken.

Tijdens je lunchpauze duiven zien scharrelen in het park is misschien niet zo romantisch, maar een excuus om tijd door te brengen met je geliefde, toch?