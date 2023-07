De eerste virtuele make-up van Maybelline New York

Laatst geüpdatet op juli 19, 2023 by Redactie

Maybelline New York kondigt vandaag de samenwerking aan met Microsoft Teams, waarbij een nieuwe manier wordt geboden om je klaar te maken voor videocalls met virtuele make-up. De Maybelline Beauty App in Microsoft Teams stelt gebruikers in staat om hun persoonlijke stijl snel en eenvoudig aan te passen tijdens een Teams-meeting. De virtuele make-up looks bieden een laagdrempelige manier om verschillende stijlen uit te proberen met als doel make-up te democratiseren en mensen zelfvertrouwen te geven, vooral tijdens het werk.



Met deze integratie zet Maybelline New York een nieuwe stap in de wereld van digitale make-up.



“De missie van Maybelline is om iedereen het zelfvertrouwen te geven om hun schoonheid tot uiting te brengen. Of je nu persoonlijk of virtueel werkt, je goed voelen over jezelf kan ervoor zorgen dat je je beste beentje voorzet. Daarom hebben we samengewerkt met Microsoft Teams om virtuele make-up looks te ontwikkelen – nu kun je zelfs op de drukste dag met slechts één klik make-up aanbrengen. We hopen het leven van mensen een beetje gemakkelijker te maken.” aldus Trisha Ayyagari, Global Brand President van Maybelline New York.



Aangedreven door Modiface AI en ontwikkeld in samenwerking met het Geena Davis Institute om de representatie van een brede en diverse bevolking te waarborgen, streeft Maybelline ernaar gebruikers een scala aan looks te bieden die het beste passen bij hun vergaderingen, terwijl ze de mogelijkheid hebben om verschillende make-up looks uit te proberen die ze anders misschien niet zouden hebben geprobeerd.

Beschouw dit als je “virtuele make-up tas”, uitgerust met alle onmisbare digitale make-up producten voor onze steeds digitalere wereld. Met een simpele klik kunnen gebruikers kiezen uit 12 make-up looks die hun eigen natuurlijke look aanvullen en zich moeiteloos op hun best laten voelen. Maybelline New York is een pionier op dit gebied binnen de L’Oréal-groep. De virtuele make-up looks zijn nu wereldwijd beschikbaar als een optie in Teams video calls voor degenen met een Teams enterprise-licentie.



“Bij Microsoft staat het kracht geven aan mensen door middel van technologie centraal in wat we doen. De nieuwe Maybelline Beauty App in Microsoft Teams is een geweldig voorbeeld van hoe we samen met onze partners mensen meer mogelijkheden bieden om zichzelf uit te drukken in hybride werkomgevingen met behulp van de kracht van AI.” aldus Nicole Herskowitz, Vice President, Microsoft Teams.

Bekijk hier de video.