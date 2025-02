De Eifel heeft in 2025 iets te vieren

Laatst geüpdatet op februari 28, 2025 by Redactie

De Eifel viert in 2025 een aantal bijzondere jubilea die de regio in de schijnwerpers zetten. De Vulkaneifel staat dit jaar in het teken van indrukwekkende mijlpalen: 25 jaar erkenning als European Geopark, 15 jaar Naturpark en 10 jaar UNESCO Global Geopark. Deze jubilea vestigen de aandacht op het unieke geologische erfgoed van de regio. Van de Eifelleiter-wandelroute, die haar 10-jarig bestaan viert, tot het iconische muziekfestival Rock am Ring en de bijzondere tentoonstelling Rock Fossils on Tour in het Dinosaurierpark Teufelsschlucht: de Eifel biedt in 2025 voor ieder wat wils.

Wat het landschap ons vertelt

De Vulkaneifel, het land van Maare, vulkaankegels en minerale bronnen, is een unieke regio waarin de vulkanische geschiedenis nog altijd goed zichtbaar is. De laatste vulkaanuitbraak was nog maar 10.000 jaar geleden. Toen ontstond het Ulmener Maar, de jongste vulkaan van Duitsland. Het landschap is een natuurlijk lesboek van de aardgeschiedenis en vertelt een verhaal van vuur, water en aarde dat voor iedereen toegankelijk is. Hoogtepunten zoals de Dauner Maare, het Meerfelder Maar en de Dreimühlen-waterval behoren tot de belangrijkste geologische locaties van Duitsland.

In 2025 viert de Vulkaneifel verschillende jubilea. Zo is het 25 jaar geleden dat de streek een European Geopark werd. Ook wordt gevierd dat 15 jaar geleden het natuurpark werd geopend en dat 10 jaar geleden de UNESCO het beschermheerschap van het GEOPARK heeft overgenomen. De beschermde status van het gebied garandeert het behoud van de geologische schatten en het bijzondere natuurlijke erfgoed. Men richt zich op educatie en verantwoord geotoerisme. Gemarkeerde wandelroutes zoals de 14 Vulkaneifel-Pfade leiden je langs vulkanische highlights zoals Maare, tufsteenformaties en minerale bronnen.

De autoroute Deutsche Vulkanstraße verbindt bovendien 39 vulkanische hotspots, waaronder de Laacher See. Musea zoals de Lava-Dome in Mendig maken de complexe geologie begrijpelijk. Met multimedia worden hier vulkaanuitbarstingen uitgelegd. De Lava-Dome viert dit jaar het 20-jarig jubileum. Eronder bevindt zich de Lavakelder, een ondergronds gangenstelsel in de gestolde lavastromen, dat vroeger werd gebruikt als steengroeve.

De ladder omhoog

De Eifelleiter is een prachtige 53 kilometer lange premiumwandelroute die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert. Op de drie etappes van Bad Breisig aan de Rijn, via de voormalige vulkaan Hohe Acht, het hoogste punt van de Eifel, naar Adenau zijn er maar liefst 1439 hoogtemeters te overbruggen. Wat de Eifelleiter zo bijzonder maakt, is de diversiteit aan panorama’s: glooiende heuvels, dichte bossen, kabbelende beekjes en uitgestrekte vergezichten, afgewisseld met bijzondere natuurparels zoals het Rodder Maar, een schilderachtig meer ontstaan uit de vulkanische oerkrachten. Elke etappe biedt nieuwe verrassingen, zoals historische kastelen, schilderachtige dorpjes en rustpunten met weidse uitzichten. Ideaal om een paar dagen aan de dagelijkse drukte te ontsnappen.

2 x Let it rock!

Rock am Ring is een van de meest iconische muziekfestivals van Europa. Ook dit festival viert een jubileum. Het bestaat veertig jaar. In 1985 vond het evenement voor het eerst plaats op het Nürburgring-circuit. Hoewel het festival begon als een puur rockevenement, zijn genres zoals hiphop, elektronische muziek en pop steeds belangrijker geworden. Rock am Ring blijft een van de belangrijkste festivals in Europa en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het festival blijft zich vernieuwen, met zowel gevestigde artiesten als opkomende acts, terwijl het trouw blijft aan zijn wortels in de rockcultuur. Rock am Ring vindt plaats met Pinksteren (6 t/m 8 juni 2025). Tot de headliners dit jaar horen The Prodigy en Slipknot.

Het Dinosaurierpark Teufelsschlucht viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan met de tentoonstelling Rock Fossils on Tour. Deze reizende tentoonstelling belicht een verrassend en amusant aspect van de natuurgeschiedenis: fossielen die zijn vernoemd naar beroemde rocksterren. Wanneer wetenschappers een nieuw fossiel ontdekken, mogen zij het een naam geven. Soms verwijst de naam naar de vorm van het dier, de vindplaats, of dus naar de favoriete muzikant van de ontdekker. Deze tentoonstelling toont een reeks bizarre fossielen die eer betonen aan rocklegendes, en combineert zo op een ludieke manier wetenschap met muziek. De tentoonstelling loopt van 10 maart t/m 15 juni 2025. Een bezoek aan het Dinosaurierpark is een tijdreis door meer dan 600 miljoen jaar paleontologie. Te zien zijn meer dan 180 levensgrote reconstructies van uitgestorven diersoorten, waaronder indrukwekkende dinosauriërs zoals de tyrannosaurus rex en de seismosaurus, het grootste dinosaurusmodel van Europa. Het park ligt vlak bij de spectaculaire Teufelsschlucht, een kloof met indrukwekkende, met mos begroeide zandsteenformaties.

Meer informatie: eifel.info/nl



Dreimühlen waterval: © Eifel Tourismus GmbH – Dominik Ketz

Uitkijktoren op de Hohe Acht, het hoogste punt van wandelroute Eifelleiter: © Eifel Tourismus GmbH – Dominik Ketz