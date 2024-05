De evolutie van wenkbrauwen

Laatst geüpdatet op mei 8, 2024 by Redactie

Van dunne, met potlood getekende wenkbrauwen tot dikke natuurlijke wenkbrauwen en alles daartussenin: de evolutie van de wenkbrauwen is zeker opmerkelijk geweest. Hoewel sommige stijlen van korte duur zijn (denk aan de prikkeldraad wenkbrauwen of de kronkelige wenkbrauwen? Jawel!), blijven andere stijlen terugkomen. We doorlopen de ‘Brow-Volution’ door de decennia heen.

Jaren 50: De spitsboog

Huisvrouwen moesten ingetogen en onderdanig zijn, maar de wenkbrauwtrend in dat decennium was allesbehalve zacht. Misschien was de wenkbrauwtrend in de jaren vijftig een stille opstand tegen het huisvrouwschap? Wie weet! Een vrouw die het stereotype van de huisvrouw liet rusten, was de Afro-Amerikaanse zangeres, danseres en actrice Lena Horne. Ze stond bekend om haar activisme en prachtige natuurlijk puntige wenkbrauwen.

Jaren 60: de volle wenkbrauw

Dit was het tijdperk van de tegencultuur. Gedurende dit decennium hebben jongeren tradities en trends op hun kop gezet. Je kunt niet over wenkbrauwen in de jaren 60 (of enig ander tijdperk daarna) praten zonder Audrey Hepburn te noemen. Bekend om haar volle wenkbrauwen, waren de natuurlijke wenkbrauwen van Hepburn iconisch. Met een lichte boog naar boven en een rechte snit naar beneden waren de wenkbrauwen van Hepburn echt perfect.

Jaren 70: De scherpe boog

Diana Ross, de Beyoncé van haar tijd, blies mensen omver met haar grote haar, lange wimpers, sprankelende make-up en outfits, evenals haar dunne, scherp gebogen wenkbrauwen. Naast een schoonheidsicoon was Ross een rolmodel voor veel Afro-Amerikaanse vrouwen. Zowel zij als haar wenkbrauwen waren haar tijd te boven.

Jaren 80: de borstelige wenkbrauwen

De jaren 80 markeren opnieuw een terugkeer naar de vollere, natuurlijke wenkbrauwen. Gedurende de jaren 80 werden de wenkbrauwtrends steeds borsteliger. Deze look ging over het omarmen van je natuurlijke schoonheid. Vocale krachtpatser Whitney Houston stond erom bekend dat ze met haar borstelige wenkbrauwen en roze jukbeenderen rockte. Wij zullen altijd van jou en je wenkbrauwen houden.

Jaren 90: de skinny wenkbrauwen

De jaren 90 zetten een hardere toon voor wenkbrauwtrends. De lipliner werd donkerder en dat geldt ook voor de wenkbrauwen. Het laatste decennium van de 20e eeuw kende een terugkeer van het skinny wenkbrauwen. Rap’s originele bijenkoningin Lil Kim droeg een dunner, perfect gebogen voorhoofd in haar liveoptredens en muziekvideo’s.

Jaren 2000: Het potlood wenkbrauw

Met een nieuw millennium kwam er een nieuwe wenkbrauw: het potlood wenkbrauw. Het gebruik van het potlood was niets nieuws, maar de stijl van de wenkbrauw was extreem dun en perfect gevormd. Dit was een tijdperk waarin het harsen van wenkbrauwen enorm populair werd, en in de meeste gevallen was het waxen van overmatig haar in opkomst. Zangeres en songwriter Gwen Stefani was meer dan alleen een meisje met haar trendy wenkbrauwen.

2010: de vervaagde wenkbrauwen

De vervaagde wenkbrauwen was precies hoe het klinkt; het begint dun en vervaagt geleidelijk in een donkerdere tint. Die specifieke wenkbrauwtrend ging meer over het hebben van wenkbrauwen die het beste bij je gezicht pasten, dan over een bepaalde vorm. Dit kan dunner of dikker zijn geweest, afhankelijk van wat er natuurlijker uitzag. Make-upgoeroes grepen de trend van vervaagde wenkbrauwen en versloegen deze wereldwijd.



Zoals bij alle trends zullen de goede trends keer op keer blijven terugkeren.