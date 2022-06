De Filipijnen, een paradijs voor verfrissende activiteiten

De Filippijnen zijn met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 27 graden en enkele van de beste stranden ter wereld, een paradijselijke bestemming. Deze archipel, bestaande uit meer dan 7.000 eilanden, is de perfecte plek om los te koppelen en te ontspannen en te genieten van de stranden, de spectaculaire watervallen en natuurlijke zwembaden. Echt een verfrissende ervaring.

Droomstranden

Met meer dan 36.000 kilometer kustlijn herbergt de Filippijnen talloze verlaten stranden van fijn wit zand met turquoise wateren en spectaculaire koraalriffen onder het oppervlak.

Op het eiland Palawan vinden we bijvoorbeeld El Nido, een reeks kliffen omgeven door kristalhelder water en talloze baaien die ons het gevoel geven op een onbewoond eiland te zijn, maar met alle gemakken die de verschillende resorts en hotels bieden.

Palawan is voor velen het laatste paradijs op aarde. In El Nido vind je enkele van de meest ongerepte baaien en witte zandstranden in Zuidoost-Azië, met kristalhelder water met een bijna onwerkelijke turquoise kleur…

El Nido

El Nido is gelegen in het noordoosten van de provincie Palawan. Het heeft ongeveer 30.000 inwoners, waarvan slechts een zeer laag percentage in de gemeente woont. Het grootste deel van de bevolking woont in de landelijke barangays.

El Nido ligt iets meer dan 400 kilometer ten zuidwesten van Manilla en minder dan 250 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad van de provincie Palawan, Puerto Princesa.

Het mariene milieu en de natuur waaruit dit eiland bestaat, maken El Nido tot een van de meest aantrekkelijke toeristische bestemmingen op het eiland en zelfs in het land.

Het is de ideale bestemming voor liefhebbers van duiken en voor iedereen die geïnteresseerd is om te beginnen met deze gepassioneerde sport. Je kunt genieten van duiken in een unieke omgeving, inheemse soorten van het gebied en unieke koralen observeren.

In El Nido zijn de mogelijkheden eindeloos… Meer dan vijftig witte zandstranden, waarvan sommige verborgen, en ongelooflijke lagunes die je kunt ontdekken in de verschillende Tours die plaatsvinden in El Nido, waar je kunt genieten van de prachtige stranden, de grotten, de oneindige turquoise wateren.

Bacuit archipel

El Nido is ook de toegangspoort tot de Bacuit archipel, een van de meest ongerepte gebieden van de Filippijnen, met eilanden die zo spectaculair zijn als Coron of Busuanga, perfect om de meest ontspannen vakanties door te brengen zonder de vele vrijetijdsmogelijkheden te verwaarlozen.

White Island

Een ander van de best bewaarde geheimen van het land is White Island, een zandtong die midden in de Boholzee opduikt. Om dit verloren paradijs te bereiken, is het noodzakelijk om een ​​veerboot te nemen van Bohol of Cagayan de Oro naar het vulkanische eiland Camiguin, waar je een paar uur kunt genieten van de spectaculaire schoonheid. Vanaf ga je in traditionele Filippijnse boten naar White Island en kan je een onvergetelijke dag op het strand doorbrengen.

Spectaculaire watervallen

De Filippijnen bevinden zich in een van de meest biodiverse gebieden ter wereld, wat niet mogelijk zou zijn als de eilanden niet vol rivieren en bronnen waren. De grote hoeveelheid zoet water die door de jungle stroomt, zorgt bij tal van gelegenheden voor spectaculaire watervallen.

Tinago Falls

De Tinago Falls, in Iligan, in het zuiden van het eiland Mindanao, zijn een van de bekendste. Iligan wordt zelfs vaak “de stad van majestueuze watervallen” genoemd. Om ze te bezoeken moet je meer dan 400 treden beklimmen die in de rotsen zijn uitgehouwen… Een heel avontuur voor de meest onverschrokken.

Aguinid Falls

In Samboan, Cebu, kun je de Aguinid Falls bezoeken. Gelegen in het eco-park met dezelfde naam, verrassen ze door de onvergelijkbare schoonheid van het interieur en de majesteit van zijn wateren. Die van Aguinid hebben de bijzonderheid dat ze zich op verschillende niveaus bevinden, dus het bezoek wordt uitgevoerd door een aantal trappen op te lopen om elk van de watervallen te kunnen waarderen.

Kawasan watervallen

Last but not least is het vermeldenswaard de Kawasan watervallen, ook op het eiland Cebu. Om toegang te krijgen, is het noodzakelijk om een ​​pad door de jungle te volgen, dat uitmondt in een lagune van turquoise water waarin een imposante waterval stroomt. Eenmaal daar is het mogelijk om onder de waterstroom te staan ​​met behulp van bamboeplatforms die worden beheerd door lokale bewoners.

Natuurlijke zwembaden midden in de jungle

De grote hoeveelheid zoetwaterbronnen die door het hele land ontspringen, zorgen voor de vorming van talrijke natuurlijke poelen op praktisch alle eilanden die deel uitmaken van de Filippijnse archipel. Velen van hen liggen diep in de jungle, de perfecte plek om er een duik in te nemen na een trekkingroute.

Tayangban Cave Pool

Een van de meest spectaculaire is de Tayangban Cave Pool in Siargao. Nadat je door een aantal ondergrondse tunnels bent gezwommen, kom je uit in een natuurlijk zwembad omringd door zeven meter hoge muren, perfect om van daaruit in het water te springen, een activiteit die bekend staat als klifspringen en die steeds populairder wordt.

Hinatuan

In Mindanao bevindt zich een van de mooiste natuurlijke zwembaden ter wereld. Het is de omgeving van de Hinatuan-rivier, ook bekend als “de betoverde rivier” vanwege de spectaculaire aard van het water, blauw en transparant. In feite, hoewel het grootste deel van zijn loop ondergronds is, schetst het wanneer het naar de oppervlakte komt een landschap dat moeilijk te vergeten is.