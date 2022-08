De financiën van je bedrijf bijhouden? Zo eenvoudig kan het zijn

Heb jij een eigen bedrijf of ben je daarover aan het nadenken? Dan gaat er een heleboel op je afkomen. Er komt namelijk veel meer bij kijken dan alleen het verkopen van spullen of het leveren van diensten. Voor het voortbestaan van je bedrijf is het financiële gedeelte het belangrijkste. Of je nu een klein bedrijf hebt of ook een hoop personeel moet betalen, het financiële plaatje moet gewoon kloppen. Gelukkig kan je dit op een hele eenvoudige manier regelen.

Meerdere rekeningen

Wat zeker bij zzp’ers nogal eens voorkomt, is dat de inkomsten en uitgaven van de onderneming gewoon via de privé bankrekening lopen. Mocht je dat ook doen, stop daar meteen mee! Het is niet verboden hoor, maar het is gewoon niet praktisch.

Als je het echt goed wilt aanpakken, neem je een zakelijke rekening waar het geld op binnenkomt en waarmee je uitgaven doet. En daarnaast sluit je een zakelijke spaarrekening af. Die laatste is vooral handig om geld op apart te zetten dat nog afgedragen moet worden.

Dan kan je aan de btw denken, die elk kwartaal moet worden betaald. Maar je kunt ook alle inkomstenbelasting die je nog moet afdragen op de zakelijke spaarrekening zetten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Veel meer overzicht

Dankzij een of meer zakelijke rekeningen heb je een stuk meer overzicht in de financiële positie van je bedrijf. Zo kan je makkelijk bijsturen en de juiste beslissingen nemen over investeringen. En bij de aangifte van de btw en het afdragen van de inkomstenbelasting, is het veel duidelijker als je alleen naar een zakelijke rekening hoeft te kijken. Zelfs als je maar enkele transacties per jaar hebt voor je eigen bedrijf, is het beter om een zakelijke rekening te hebben.

Geen onterechte declaraties

Je privérekening mag gebruikt worden voor zakelijke transacties. Alleen kan je hierdoor in de fout gaan bij de btw-aangifte. Het kan gebeuren dat je een kleine drie maanden na een aankoop niet meer precies weet of deze voor je bedrijf was of voor privégebruik. Zo kan je onterecht btw terugkrijgen, en dat vindt de Belastingdienst over het algemeen niet zo leuk.

Andersom kan natuurlijk ook. Dat je geen btw terugkrijgt over zakelijke uitgaven. En dat vinden ondernemers dan weer niet zo leuk.

Bewaarplicht

Dit heeft niet zoveel met een zakelijke rekening te maken, maar meer met een duidelijke administratie. Je moet je administratie namelijk 7 jaar bewaren van de Belastingdienst. Daarom is het slim om vaste momenten te hebben waarop je je administratie doet en deze duidelijk op te slaan, op meerdere plekken. Zo kan je altijd aan deze plicht voldoen.

Boekhoudprogramma

De boekhouding kan je prima zelf doen. Als je hiervoor een boekhoudprogramma wilt gebruiken, kan dit heel eenvoudig. Voor een tientje (of twee) per maand, kan je al een goed programma gebruiken. Hiermee bespaar je een hoop tijd, omdat er al veel gegevens vooraf zijn ingevuld. En je bespaart de kosten van een boekhouder.