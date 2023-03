De Francesinha is dé Portugese must-eat sandwich van het moment!

Vrijwel elke stad heeft zijn eigen culinaire kwaliteiten, maar Porto heeft er een die misschien wel onze favoriet is: de Francesinha. Een monster van een broodje dat dagelijks harten (en magen) verovert. Gelukkig hoef je hiervoor niet speciaal naar Porto, maar heeft Amsterdam dé plek om hem te proeven: ARCA Bar, gevestigd in het art’otel Amsterdam.



De Portugese Francesinha, wat zich laat vertalen als “klein Fransje”, is niet Frans van oorsprong en ook zeker niet klein. Het is eigenlijk een enorme sandwich met worst, biefstuk en ham in het midden, overgoten met gesmolten kaas en een speciale (licht pittige) tomatensaus – ‘speciaal’ omdat er bier in zit. De sandwich wordt geserveerd met frietjes om de saus mee op te zuigen. Zoals ARCA’s chef Henrique Sá Pessoa ons vertelde, wordt de Francesinha in Portugal traditioneel gegeten als een ‘snack’ voor het uitgaan om de volgende dag een kater te voorkomen. Natuurlijk is de Francesinha ook een perfect gerecht om de dag na een avond stappen te nuttigen of jezelf te trakteren op een guilty pleasure.

Het ontstaan

De Francesinha zag het licht in 1953 toen Daniel da Silva terug kwam naar Porto na jaren gewerkt te hebben in Frankrijk en België. Eenmaal terug bedacht hij deze ode aan de croque monsieur. De Portugese smaken mochten hier uiteraard niet in ontbreken. En als er één ding is waar de Portugezen in uitblinken, dan is dat het creëren van gebalanceerde smaken.

Smaakexplosie

Het resultaat is een royaal belegd brood met een bouwwerk aan diverse vleeswaren en kaas, afgestopt met een spiegeleitje. Én alsof dat nog niet genoeg is, wordt de Francesinha geserveerd met een heerlijke biersaus en een side van frites. Dit gerecht is werkelijk een smaakexplosie.

Nieuwsgierig geworden? Proef deze guilty pleasure bij de ARCA Bar gevestigd in het art’otel Amsterdam. De Francesinha is nu niet alleen ’s avonds, maar ook tijdens de lunch te bestellen