De hamburger! Het legendarische gerecht dat we vandaag kennen en van genieten, heeft een lange weg afgelegd sinds de oorspronkelijke creatie. De hamburger is geleidelijk geëvolueerd in de afgelopen decennia van zijn bescheiden oorsprong tot van alles, smakelijk fastfood tot een gastronomische ster op veel continenten. Hoewel er enig debat is over wie precies kan worden gezegend met de titel van ‘Burger Inventor’, is niet iedereen het eens over de werkelijke geschiedenis van de hamburger.

Geschiedenis van de hamburger

De geschiedenis van de hamburger dateert blijkbaar tot de 19e eeuw in Hamburg, Duitsland. Beroemd om zijn rundvlees, brachten inventieve huisvrouwen in de regio veel tijd door in de keuken met verschillende en nieuwe manieren om hun smakelijke vlees te serveren. Een dergelijke manier was het hakken van rundvlees in minuscule stukjes en vervolgens kruiden en vormen het in patties. Dit maakte het vlees eigenlijk malser en smakelijker om te eten. Omdat er geen koelkasten waren, werd de hamburger onmiddellijk na het maken gekookt.

Hamburg

Hamburg was ook een gevestigde haven en een van de belangrijkste vertrekpunten van het land voor Duitse migranten die naar een nieuw leven in de VS varen, vele wegen naar dichtbevolkte steden zoals Chicago en New York en het was hier waar een aantal gevestigde immigranten hun eigen restaurants in een poging om de kost te verdienen.



Bovenaan het menu in velen was de ‘Hamburg’. Dit zelfgroeide recept werd al snel ‘veramerikaniseerd’ om de verlangens van de lokale burgers te bevredigen met de toevoeging van knoflook, kruiden en veel gebakken uien – die meer dan hongerige Amerikaanse buikjes vulden.

Naar de VS

Ondanks de vroege oorsprong van de Patty in Duitsland, was het pas toen het Amerikaanse kusten bereikte, dat het zijn broodtegenhangers kreeg. Halverwege de 19e eeuw serveerden voedselkarretjes hamburgers buiten fabrieken als welverdiende en waar voor geld voor industriële werknemers. Het sappige vlees bleek echter lastig te eten terwijl ze stonden, dus de volgende stap was om het rundvlees tussen twee plakjes brood te leggen – en de hamburger zoals we die het vandaag kennen, werd geboren; Lancering van het heerlijke, maar toch gemakkelijk te eten, gerecht in de landelijke populariteit.

De hele wereld ontdekt de hamburger

De hamburger stopte daar niet. Het recept verspreidde zich over de hele wereld, geholpen door de verdeling van Amerikaanse soldaten die op verschillende continenten dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verlangend naar een voorproefje van thuis, raadden de troepen het gerecht aan hun internationale vrienden aan, die het fenomeen van de hamburger weg van huis namen.



Veel van de creatieve koks op die verschillende bestemmingen zijn er ook in geslaagd om onderweg hun eigen unieke culinaire details toe te voegen.