Pizza is wereldwijd een van de meest populaire gerechten en er zijn talloze verschillende varianten. Miljoenen mensen genieten regelmatig van pizza. Geen wonder dat pizzeria’s zo succesvol zijn – wie wil er nou niet genieten van een heerlijke pizza? Dankzij zijn populariteit is pizza een wereldwijd fenomeen geworden en worden er voortdurend nieuwe en opwindende smaken gecreëerd. In dit artikel gaan we dieper in op de geschiedenis van pizza. We bekijken de verse ingrediënten in de Italiaanse pizzakeuken en onderzoeken hoe succesvol pizza tegenwoordig is.

De geschiedenis van pizza

Maar waar komt de pizza vandaan? Wat is de oorsprong van dit heerlijke gerecht? De geschiedenis van pizza gaat terug tot de oude Grieken, die een plat brood ontwikkelden dat populair was bij soldaten. Dit brood werd vervolgens door de Romeinen naar Italië gebracht en hier begon de pizza zoals we die nu kennen vorm te krijgen.

Lees ook: Recept: Italiaanse pizza en pizzasaus

De pizza werd voor het eerst populair in Napels en het duurde niet lang voordat er overal in de stad pizzeria’s opdoken. De meest bekende hiervan is Pizzeria Brandi in Napels, die naar verluidt de Margherita pizza heeft uitgevonden. Deze iconische pizza wordt gemaakt met verse tomaten, mozzarella en basilicumblaadjes – een combinatie die tot op de dag van vandaag populair is.

De geschiedenis van pizza Margherita

De pizza Margherita is vernoemd naar koningin Margherita van Savoye. In 1889 bezocht ze Napels en proefde ze voor het eerst een pizza. De pizza was gemaakt met verse ingrediënten – tomaten, mozzarella en basilicum – en het was zo lekker dat ze vroeg om de pizza naar haar vernoemd te hebben. En zo werd de Margherita pizza geboren!

Tegenwoordig is de Margherita een van de meest populaire pizza’s in Italië en de rest van de wereld. Het geheim van het succes ligt in de eenvoud: alleen de meest verse ingrediënten worden gebruikt, die vervolgens tot in de perfectie bereid worden. Dit resulteert in een echt heerlijk gerecht waar iedereen van kan genieten!