De gezellige decemberdagen vier je bij Pathé

De decembermaand staat in het teken van familie en samen genieten van film. Stort je tijdens de koude decemberdagen in de uitgebreide selectie nieuwste topfilms bij Pathé. Geniet onder andere van de familiefilm Wonka; een verhaal over het leven van de excentrieke Willy Wonka dat zich afspeelt vóór het openen van de chocoladefabriek, met Timothée Chalamet in de hoofdrol. De Nederlandse film Tatta’s 2 zorgt voor hilarische ontwikkelingen in het leven van de familie van Kampen. Nog geen genoeg gekregen van Nederlandse komedie? Geniet dan van de chaos in Bon Bini: Bangkok Nights of Neem Me Mee, waarin Regisseur Will Koopman (Gooische Vrouwen) de kijker op humoristische wijze mee neemt op een groepsreis voor senioren vol herkenbare situaties. Voor wie liever wat spanning opzoekt in de bioscoop is actiefilm Aquaman and the Lost Kingdom een aanrader, maar ook de boeiende arthouse film Fallen Leaves.



December staat bij Pathé ook in het teken van muziekliefhebbers en de allerkleinste filmfans, met meerdere bijzondere muziekspecials en gezellige titels voor het hele gezin. De maand wordt afgetrapt met de wereldtour van Beyoncé tijdens RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ om vervolgens in de kerststemming te komen bij André Rieu’s White Christmas. Voor het hele gezin staan er deze maand twee nieuwe kindertitels geprogrammeerd: Vogelvlucht en Juf Braaksel en de Magische Ring. Kijk je liever op de bank een fijne film, dan heeft Pathé Thuis ook deze maand weer een brede collectie aan nieuwe releases, waaronder Oppenheimer.

Pathé Nieuws

Boutique bioscoop The(Any)Thing opent haar deuren in Pathé Ypenburg

The(Any)Thing heeft op 9 november haar derde locatie bij Pathé Ypenburg in Den Haag geopend. Na het grote succes van de eerste twee vestigingen in Wijk bij Duurstede en Hotel New York in Rotterdam, kunnen filmliefhebbers nu ook genieten van de luxueuze en gepersonaliseerde bioscoopervaring in Den Haag. Dit is de eerste on-demand-bioscoop in een multiplex bioscoop ter wereld!

Pathé en Transavia starten innovatieve pilot met beste filmaanbod in de lucht

Pathé en Transavia slaan de handen ineen om de reiservaring van filmliefhebbers te verbeteren. Sinds half november kunnen Transavia reizigers die dit najaar vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken en terugkeren, genieten van een speciaal samengesteld filmaanbod van Pathé op hun eigen apparaten. Dit aanbod omvat de nieuwste films zoals Barbie, The Flash en The Meg 2: The Trench en andere grote titels zoals Bon Bini Holland 3 en Black Adam.

Kristallen film voor documentaire Human Forever

De zesde kristallen film van dit jaar is uitgereikt. De indringende en ontwapenende documentaire Human Forever van zorgvernieuwer Teun Toebes en filmmakers Jonathan de Jong en Bastiaan Brands heeft in de afgelopen weken maar liefst 10.000 bezoekers mogen ontvangen, exclusief bij Pathé.

Specials bij Pathé

1 December – Renaissance: A Film by Beyoncé

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ neemt je mee op de reis van de wereldtour: vanaf het allereerste begin in Stockholm tot het spectaculaire einde in Kansas City. De muziekfilm staat stil bij Beyoncé’s passie, toewijding, creatieve geest en haar betrokkenheid bij elk aspect van de show. De show is te bekijken in Dolby Atmos.

9 December – Andre Rieu’s White Christmas

Dit jaar begint de feestvreugde vroeg met de bioscoopspecial André Rieu’s White Christmas. Vanaf het eerste moment word je ondergedompeld in André’s betoverende winter wonderland met een prachtig versierd kerstpaleis, ijspistes, romantische verlichting, en meer. Geniet van tijdloze kerstliederen, dans in de gangpaden, en krijg exclusief achter de schermen toegang.

Nieuwe topfilms bij Pathé

9 december – Wonka

Zo ontstond Willy Wonka! Deze film, gebaseerd op het unieke personage uit Roald Dahl’s iconische kinderboek Charlie and the Chocolate Factory, onthult hoe ’s werelds grootste uitvinder, goochelaar en chocolatier de geliefde Willy Wonka werd. Met Timothée Chalamet in de hoofdrol, volgt deze film een jonge Willy Wonka die vastbesloten is de wereld stapje voor stapje lekkerder te maken. Wonka is te bekijken in IMAX, Dolby Cinema, Dolby Atmos, 4DX, ScreenX.

14 december – De Tatta’s 2

In De Tatta’s 2 staat de familie van Kampen opnieuw een grote verrassing te wachten. Ze hebben zich net lekker gesetteld tussen hun nieuwe vrienden, wanneer ze het bericht krijgen dat de Hollandwijk met sloop wordt bedreigd. Tot overmaat van ramp komt Eriks vader, de oppertatta, bij hen wonen en raakt alles wat de Tatta’s hebben opgebouwd volstrekt uit balans.

20 December – Bon Bini: Bangkok Nights

Wanneer Judeska en Ping Ping een lening afsluiten bij de malafide Aziatische zakenmagnaat Lo Pei Chan om hun fastfoodketen F.C. Kip uit te breiden – en ze de kleine lettertjes niet lezen – raken ze alles kwijt waar ze zo hard voor hebben gewerkt.

21 December – Aquaman and the Lost Kingdom

Wanneer een oude macht wordt losgelaten, moet Aquaman een ongemakkelijke alliantie smeden met een onwaarschijnlijke bondgenoot om Atlantis en de wereld te beschermen tegen onomkeerbare verwoesting. Te bekijken in IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, Dolby Atmos 3D, 4DX, ScreenX

21 december – Neem Me Mee

Zes 70-plussers, onbekenden van elkaar, gaan samen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Nog voor hun busje de landsgrens passeert, is er al onenigheid; met elkaar en met de jonge reisleider Thijs die de organisatie zwaar onderschat heeft. Als de reis vordert en het gezelschap elkaar beter leert kennen, ontstaat er toch een onverwachte vriendschap tussen de reisgenoten. Met een sterrencast met enkele van ’s lands meest gerenommeerde acteurs zoals Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en Renée Soutendijk en een titelsong van André van Duin.

Arthouse films bij Pathé

7 December – Fallen Leaves

Twee eenzame zielen treffen elkaar per toeval tijdens een doorsnee nacht in Helsinki. Beiden op zoek naar een eerste, enige en ultieme liefde van hun leven. Het samen bereiken van dit doel blijkt knap lastig door zijn alcoholgebruik, verloren telefoonnummers en het niet kennen van elkaars namen of adressen. De algemene neiging van het leven om obstakels op te werpen voor degenen die streven naar geluk, helpt de situatie ook bepaald niet mee.

Nieuwe KIDS films bij Pathé

Juf Braaksel en de Magische Ring @2023 Splendid Film All rights reserved

6 december – Vogelvlucht

Het leven van de familie Mallard is een beetje een sleur geworden. Nadat een gezin trekvogels in hun vijver neerstrijkt vol spannende verhalen over verre oorden lukt het Pam om Mack over te halen om op een familievakantie te gaan via New York City naar het tropische Jamaica. Als de Mallards naar het zuiden trekken voor de winter, loopt hun zorgvuldig geplande reis al gauw in de soep.

12 december – Juf Braaksel en de Magische Ring

Lotte en Thijs zitten op een fijne school en hebben een lieve juf, juf Evi (Djamila). Maar dan wordt de vreselijke juf Brakel (Nicolette van Dam) directeur die allerlei regels verzint: geen telefoons, verjaardagen mogen niet meer gevierd worden en trakteren is ten strengste verboden. De klas geeft haar een bijnaam: juf Braaksel.