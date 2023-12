De gezondheids-, fitness- en welness-trends voor 2024

Laatst geüpdatet op december 13, 2023 by Redactie

Nu het einde van 2023 in zicht is, maken veel mensen de balans op en is er niets fijner dan vooruit te kijken naar 2024. Door de toename van stress zijn mensen meer op zoek naar ontspanning en selfcare. Recent onderzoek van David Lloyd onder 3.500 mensen heeft aangetoond dat steeds meer mensen op zoek zijn naar manieren om zowel hun geestelijke als lichamelijke gezondheid te verbeteren. David Lloyd ziet voor 2024 de onderstaande sporttrends.

1. AI & FITNESS PERSONALISATIE

Artificial Intelligence (AI) is niet meer weg te denken uit de samenleving en zal in 2024 ook zeker de sport blijven beïnvloeden. De smartwatch zal nog geavanceerder worden voorspelt onderzoek van David Lloyd, ze zullen steeds slimmer worden door ook spiermassa, hydratatieniveau en bioleeftijd te meten. Door deze uitbreiding kunnen sporters zich richten op specifieke delen van het lichaam, waardoor het algehele welzijn wordt bevorderd en niet alleen het gewicht of de spiermassa.

2. COMMUNITY BUILDING

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Als gevolg hiervan zijn steeds meer mensen op zoek naar een gevoel van verbondenheid. Mini communities zoals hardloopclubs en boekenclubs worden steeds populairder, mensen worden zich steeds meer bewust van de invloed van sociale interactie op hun mentale welzijn. Ook David Lloyd ziet dat het aantal inschrijvingen bij groepstrainingen stijgt en de verwachting is daarom dat de interesse in groepstrainingen in 2024 nog harder zal groeien.

3. GEWOONTES INBOUWEN

Door social media wordt er vaak een onrealistisch beeld geschetst over fitness, wat mensen kan afschrikken als ze aan hun fitness avontuur willen beginnen. Door te starten met kleine, nieuwe gezonde gewoonten en daar dan langzaam en consequent op voort te bouwen; maak je, je goals duurzamer en haalbaar. In 2024 zullen steeds meer mensen hun fitness routines langzaam opbouwen zodat het een gewoonte wordt in plaats van een ‘moetje’, waarbij de nadruk ligt op eigen tempo en een meer bewuste benadering van fitness. Op TikTok zijn er al een aantal virale trends die hier op inspelen zoals ‘hot girl walks’, waarbij je buiten wandelt terwijl je naar podcasts luistert, en ‘cozy cardio’ workouts, een nieuwe manier van trainen waarbij de drempel laag ligt en mensen aanmoedigt om rustige oefeningen te combineren met comfort thuis.

4. HET BELANG VAN SLAAP

Het aantal mensen dat slaapproblemen ervaart is de laatste jaren is toegenomen en mensen begrijpen steeds beter wat de impact van slechte slaap heeft op de fysieke en mentale gezondheid op lange termijn. Het idee dat acht uur de heilige graal is, is misleidend en sommige mensen hebben veel minder nodig – het gaat om kwaliteit boven kwantiteit. David Lloyd voorspelt daarom dat 2024 in het teken zal staan van slaap optimalisatie, waarbij meer mensen professionele hulp zoeken bij slaapcoaches om zo beter te slapen. Ook bij David Lloyd wordt hier aandacht aan besteed en kunnen veel personal trainers bij David Lloyd gericht advies geven over slaap.

5. VOEDING EN GEZONDHEID

Dankzij de vooruitgang in de wetenschap en de geneeskunde hebben we nu een betere kijk op de darmgezondheid en de invloed ervan op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Steeds meer mensen zullen hierdoor bewuster kijken naar hun voeding. De verwachting is dat de zogenaamde superfruits en plantaardige producten de toon zullen gaan zetten in 2024. Ook zullen meer apps aanzetten tot ‘mindful eten‘: langzamer eten, portiecontrole en bewust consumeren.