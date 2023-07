De gezondheidsvoordelen van pindakaas

Pindakaas is een van Nederlands’s favoriete gerechten, en niet zonder reden. Het is niet alleen lekker, het heeft ook veel gezondheidsvoordelen. Mensen zijn vaak verrast als ze ontdekken dat er veel gezonde calorieën in pindakaas zitten, evenals andere belangrijke voedingsstoffen. Hier is een snelle voedingsanalyse van pindakaas in een portie van twee eetlepels:

Pindakaas bevat ongeveer 190 calorieën

Het bevat 7,7 gram eiwit

Het heeft slechts 16 gram vet

Het heeft 6,9 gram koolhydraten

Pindakaas dient ook als een rijke bron van vitamine E en vitamine B-3

Deze aantallen kunnen natuurlijk veranderen, afhankelijk van het type pindakaas dat je kiest. Voor meer specifieke informatie, check het voedingsetiket op je pindakaas naar keuze!

Lees ook: 6 redenen om pistachenoten te eten

Wist je dat? 6 interessante feiten over het effect van pindakaas op je lichaam

Het kan je risico op het ontwikkelen van diabetes verminderen

Een studie in het Journal of the American Medical Association wees uit dat het consumeren van slechts twee eetlepels pindakaas gedurende vijf dagen per week het risico op het ontwikkelen van diabetes met bijna 30% kan verlagen.

Het kan je helpen gewicht te verliezen

Pindakaas kan voorkomen dat je te veel eet. Het is eiwit en enkelvoudig onverzadigd vet is zeer bevredigend, waardoor je je voller voelt. Er is ook aangetoond dat het de stofwisseling verhoogt, wat kan helpen bij het afvallen.

Pindakaas kan de kans verkleinen dat je baby een pinda-allergie heeft

Uit een onderzoek uit 2014 bleek dat moeders die minstens vijf keer per week pinda’s of noten aten, minder kans hadden op een baby die allergisch was voor noten.

Het kan je een energieboost geven

Pindakaas is een geweldige aanvulling op het ontbijt of een middagsnack omdat de vezels, vetten en eiwitten je een broodnodige energieboost kunnen geven. Bovendien helpt het je bloedsuikerspiegel stabiel te houden, zodat je later op de dag geen energiecrash krijgt.

Het kan helpen om gezondere spieren en zenuwen te ontwikkelen

Pindakaas bevat veel magnesium, dat meer dan 300 biochemische reacties in je lichaam aanstuurt. Het helpt ook bij het behoud van een gezond zenuwstelsel, temperatuurregulatie en ontgifting.

Het helpt stress te verminderen en de cognitieve functie te verbeteren

Antioxidatieve eigenschappen in pindakaas verminderen stress op de hersenen, wat betekent dat de hersenen op een hoger niveau kunnen functioneren.

Lees ook: Macadamia noten: waarom je ze zou moeten eten

Pindakaas is niet alleen goed voor je smaakpapillen, maar ook voor je lichaam en geest. Pindakaas is een tussendoortje waar je je goed bij voelt, zeker omdat pindakaas volgens de wet minimaal 90% pinda’s moet bevatten. Zorg er dus voor dat je ten volle profiteert van alle gezondheidsvoordelen die deze lekkere snack biedt en neem wat pindakaas op in je maaltijden en gezonde snacks.