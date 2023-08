Sinaasappels behoren tot de meest geliefde vruchten ter wereld. Ideaal om je fit te voelen dankzij de vele heilzame eigenschappen. Ze kunnen rood of geel zijn, en ze zijn ontstaan ​​uit de kruising tussen grapefruit en mandarijn. Dankzij de Portugezen kwamen ze uit China, maar al eeuwenlang is Sicilië het meest vruchtbare voorkeursland. Ze worden beschouwd als vitaminebommen, zeer goed voor de gezondheid en ze kunnen op meerdere manieren kunnen worden gebruikt. Ze zijn bijna het hele jaar door voor ons beschikbaar, omdat de sinaasappelboom slechts drie maanden rust heeft. Een curiositeit, sinaasappels zitten zeker boordevol vitamines, maar kiwi’s, aardbeien, spinazie en paprika’s zijn nog rijker.

De gezondheidsvoordelen van sinaasappels

De voordelen zijn echt talrijk. Het eten van bijvoorbeeld sinaasappels bevordert de spijsvertering en helpt bij het genezen van buikpijn.



Bovendien zijn ze nuttig voor het zuiveren van het lichaam en worden ze beschouwd als een remedie tegen angst, stress en slapeloosheid, dankzij hun kalmerende effecten.



In dit geval komt etherische olie van sinaasappel goed van pas, die dankzij de zoete en zeer aangename geur een ontspannende werking kan uitoefenen.



Het wordt gebruikt door diffusie, door inademing of door inslikken en kan worden toegevoegd aan een warm bad om beter te kunnen genieten van een welverdiende rust.

Sinaasappels zijn goed voor het welzijn

Sinaasappels zijn een uitstekende bondgenoot in de voeding: bedenk maar dat ongeveer 80-90% van hun consistentie wordt geleverd door water, waaraan fructose, minerale zouten en vitamines worden toegevoegd, te beginnen met “C”, maar ze bevatten ook die van groep ” B” en “P” en vervolgens organische zuren zoals citroenzuur.



Ze bevatten weinig calorieën, wat overeenkomt met ongeveer 35 Kcal per 100 gram. Ze bevatten weinig vet en weinig eiwitten en bevatten geen cholesterol.



Daarin vinden we vezels, mineralen, water en suiker en hebben antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen. Sinaasappels zijn de ideale vrucht om het koude seizoen met veel energie het hoofd te bieden.



Ze bevatten foliumzuur, vitamine B9, essentieel voor zwangere vrouwen, omdat het de ontwikkeling van het embryo beschermt, als essentieel element voor celfunctie en weefselgroei.



Wist je dat het merg al zijn heilzame eigenschappen bevat, inclusief vitamines?



Dat wil zeggen, dat witte en pluizige deel van de vrucht, dat vaak als vervelend wordt beschouwd en dat we meestal volledig elimineren. Laten we dat niet meer doen!



En nu maken we in de keuken niet alleen het heerlijke, verse en dorstlessende dagelijkse sinaasappelsap, maar maken we ook risotto’s, salades, zoetzure gerechten, biscuitgebak, garnituurdesserts, muffins en smaaktaarten.



Met sinaasappels kunnen we bijvoorbeeld een frisse salade met dressing maken met olie, zout en peper, waaraan we ui en olijven kunnen toevoegen als we op zoek zijn naar sterkere smaken.



Sinaasappels passen heel goed bij zowel vlees- als visgerechten en zijn ook uitstekend geschikt voor het bereiden van frisdrank.

Natuurlijke schoonheid en “doe het zelf”. Sinaasappels verfraaien ons en voeden onze huid:

Het gebruik ervan kan helpen het lichaam te verbeteren en te versterken. Laten we ook de anti-aging effecten niet vergeten dankzij de aanwezigheid van antioxidanten.



We kunnen ons uitleven in het bereiden van vele soorten eco-duurzame cosmetica: maskers, scrubs, shampoos, crèmes, maar ook kruidenthee en reinigingsdranken.



Wat dacht je van een lip scrub? Soms is de mond in de schoonheidsroutine een deel van het gezicht dat te vaak over het hoofd wordt gezien.



Om onze scrub te bereiden heb je alleen een beetje bruine suiker (3 eetlepels), gedroogde en gehakte sinaasappelschil (2 eetlepels), sinaasappelsap (1 eetlepel) nodig. Meng de drie ingrediënten, breng aan op de lippen en masseer gedurende enkele minuten. Zodra de operatie is voltooid, spoel je je af met lauw water. De lippen worden gladder en zachter, alles om te zoenen.

Hoe kies je sinaasappels?

Experts adviseren om middelgrote sinaasappels op tafel te zetten.



Verse sinaasappels moeten een felgroene stengel hebben met een paar aangehechte blaadjes.



De schil moet glad zijn en mag nooit gerimpeld of gedeukt zijn.



Voor het sinaasappelsap daarentegen is het noodzakelijk om de kleine te kopen, die ook goedkoper en sappiger zijn.



Sinaasappels behoren tot de Rutaceae-familie en behoren tot de meest populaire en wijdverspreide vruchten ter wereld.



In sommige landen worden ze geassocieerd met het concept van vruchtbaarheid, omdat de sinaasappelboom de enige boom is die tegelijkertijd vruchten, bloemen en bladeren kan voortbrengen.



Volgens een onderzoek is de sinaasappelsmaak na chocolade en vanille de meest gevraagde en geprefereerde ter wereld.