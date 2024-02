Sushi is een van de bekendste en meest geconsumeerde Japanse gerechten ter wereld, wat vele gezondheidsvoordelen kent. Dit heerlijke gerecht uit de Japanse keuken bestaat al meer dan 700 jaar, maar de versie die we vandaag de dag zien, is pas 200 jaar geleden gearriveerd. De meeste mensen kennen sushi als een stukje rauwe vis gewikkeld in rijst, maar zo simpel is het echt niet! Sushi is een algemene term voor gerechten waarbij rijst wordt gebruikt, gekruid met azijn en gegarneerd met rauwe vis of groenten. Het betekent dat sushi zonder vis gemaakt kan worden. Het hoofdingrediënt van sushi is rijst en niet vis.



Dus waarom verwarren mensen sushi met rauwe vis? Dit is waarom!

Sushi en Sashimi: ken het verschil

Sushi is een rijstgerecht waar al dan niet rauwe vis in zit, terwijl sashimi een verse visdelicatesse is die niet bereid kan worden zonder een stukje vis. Omdat beide gerechten hetzelfde klinken, verwarren mensen ze vaak. En aangezien sushi het populairste Japanse hoofdgerecht van de twee is, overschaduwt het sashimi, zodat mensen nooit aandacht besteden aan de basisprincipes van beide.

Nu je weet wat sushi is, gaan we verder met de gezondheidsvoordelen van sushi.

Verbetert de gezondheid van het hart

Sushi is rijk aan omega 3-visolie, waardoor het ongelooflijk gunstig is voor het menselijk lichaam. Visoliën zijn essentiële oliën die niet door ons lichaam worden aangemaakt, maar onze gezondheid aanzienlijk ten goede komen. Ze zijn uitstekend voor het verlagen van cholesterol en het handhaven van de hartslag. Ze verminderen het risico op hartziekten en verminderen ontstekingen in elk deel van het lichaam. Mensen met hartproblemen of een hoog cholesterolgehalte zouden sushi in hun dieet moeten opnemen om de voordelen van omega 3-visolie te kunnen benutten.

Houdt negatieve emoties op afstand

Sushi is niet alleen goed voor de gezondheid van je hart, maar ook voor je geestelijke gezondheid. Het zit boordevol vitamine B12, dat de hersenen ontspannen houdt en angst en depressie afweert. Mensen die regelmatig sushi eten, voelen zich eerder gelukkig en helder in hun hoofd.

Vermindert het hunkeren naar

Sushi is rijk aan eiwitten, waardoor het energieniveau in het lichaam langer stabiel blijft, wat leidt tot een betere stofwisseling en een groter gevoel van verzadiging. Een persoon voelt zich lange tijd vol na het eten van sushi, waardoor tussendoortjes tussen de maaltijden worden verminderd. Als je van plan bent op dieet te gaan, overweeg dan om sushi in je maaltijden op te nemen. Het zal je helpen op je reis van gewichtsverlies.

Verbetert de huid

Sushi is een ongelooflijke bron van antioxidanten die de celgroei vertragen en celbeschadiging voorkomen, wat betekent dat ze veroudering vertragen. De antioxidanten in sushi zorgen ervoor dat de celstructuur van de huid zo lang mogelijk intact blijft, waardoor het huidweefsel langer jong en stralend blijft.

Ijzer supplement

IJzer is een van de essentiële voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezond leven. Er is voldoende ijzer nodig om de lichaamstemperatuur te reguleren en een efficiënt energieverbruik te bevorderen, omdat ijzer ervoor zorgt dat zuurstof de hersenen en spieren bereikt. De zeevruchten in sushi bestaan ​​uit een grote hoeveelheid ijzer. Sojasaus, ook geserveerd naast sushi-gerechten, heeft ook opmerkelijke ijzerniveaus

Verbetert de hersenactiviteit

Sushi is rijk aan vetzuren die hersenbeschadiging (indien aanwezig) herstellen en de hersenen voeden. Het verbetert merkbaar het concentratievermogen van de geest en verbetert de cognitie. Als je het moeilijk vindt om op kantoor te werken, probeer dan tijdens de lunch sushi te eten en je zult de magie zien.

Strijd tegen osteoporose

Als je bang bent de invaliderende botaandoening osteoporose te ontwikkelen, neem dan sushi op in je dieet. Sushi is rijk aan calcium, waardoor het perfect is om de botten gezond te houden en te beschermen tegen osteoporose.

Calciumbron

Vis is een uitstekende bron van calcium. Veroudering kan de kracht en botdichtheid van de ledematen verminderen, wat tot veel gezondheidsproblemen kan leiden, zoals gewrichtspijn en artritis. Een adequate consumptie van calcium, samen met de mineralen die in vis aanwezig zijn, kan het lichaam gezond houden en de negatieve effecten van veroudering vertragen.

Vergroot het geheugen

Regelmatig sushi eten is een geweldige manier om het geheugen te verbeteren. De sushi zit boordevol essentiële oliën die het geheugen en de hersenfunctie verbeteren. Als je vergeetachtig bent en beter wilt worden, neem dan sushi op in je dieet. Je zult zeker een verschil merken in je vermogen om dingen te onthouden.

Verhoogt de immuniteit

Sushi zit boordevol essentiële mineralen zoals zink en calcium, magnesium, fosfor en ijzer, die nodig zijn voor een gezond immuunsysteem. Het toevoegen van sushi is een snelle en gemakkelijke manier om je immuniteit te vergroten.

Herstel van de spieren

Als je een sportschoolfanaat bent en je spieren graag dagelijks verslijt, begin dan met het eten van sushi om je vermoeide spieren aan te vullen. Sushi zit boordevol eiwitten, dus het helpt het spierherstel aanzienlijk. Probeer minstens twee tot drie keer per week sushi te eten om je spieren te helpen herstellen van de training.

Behoudt het hormonale evenwicht

De meeste sushirollen zijn verpakt in zeewiervellen met een hoog jodiumgehalte. Jodium is uitstekend voor het handhaven van de hormonale balans van het lichaam en helpt de klieren van het lichaam te functioneren.