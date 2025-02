De grootste fouten in het sollicitatiegesprek: deze fouten kosten je je droombaan

Laatst geüpdatet op februari 13, 2025 by Redactie

Het sollicitatiegesprek is een belangrijke stap op weg naar je droombaan. Maar zelfs de meest veelbelovende kandidaten maken soms fouten die je eigenlijk had willen vermijden. Een onvoorbereide verschijning, een gebrek aan kennis over het bedrijf of een ongepaste zelfpresentatie kunnen snel het einde betekenen. Het zijn niet altijd de voor de hand liggende fouten die het verschil maken tussen acceptatie en afwijzing. Vaak zijn het subtiele signalen die een grotere impact hebben dan je denkt. In dit artikel lees je welke fouten je je droombaan kosten.

1. Gebruik smalltalk verstandig

Een goede voorbereiding op het bedrijf waar je solliciteert, is cruciaal voor een succesvol sollicitatiegesprek. Een effectieve aanpak is om het eerste informele gesprek te gebruiken als een kans om onderwerpen te bespreken die het bedrijf aangaan. Dit kunnen recente successen, nieuwe producten of lopende projecten zijn. Door specifieke vragen te stellen of opmerkingen te maken over de recente prestaties van het bedrijf, kan de sollicitant laten zien dat hij of zij weet waarom hij of zij bij dit bedrijf solliciteert. Het zou een grote fout zijn om deze kans onbenut te laten en de informele gesprekken te beperken tot oppervlakkige onderwerpen. Zo breng je het gesprek vanaf het begin op de juiste manier op gang.

2. Gebruik algemene Soft Skills en zinnen

Soft skills zijn een essentieel onderdeel van elke sollicitatie, maar ze hebben alleen effect als ze concreet en helder worden gepresenteerd. Algemeenheden zoals empathie en het vermogen om in teamverband te werken zijn belangrijk, maar worden vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Om ze overtuigend te kunnen presenteren, moeten ze ondersteund worden met concrete voorbeelden uit het dagelijkse werkleven. Een andere veelgemaakte fout is om negatieve eigenschappen in een positief daglicht te stellen. Uitspraken als “Ik ben soms ongeduldig omdat ik hoge verwachtingen van mezelf heb” klinken vaak gekunsteld en niet erg geloofwaardig. In plaats daarvan zou de nadruk moeten liggen op authentieke sterke punten en hoe deze kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf.

3. Onjuiste voorbereiding

Een goede voorbereiding op een sollicitatiegesprek is essentieel, maar er kan veel misgaan. Veel sollicitanten concentreren zich uitsluitend op de technische inhoud en verwaarlozen hun eigen charisma. Ook non-verbale aspecten, zoals houding, gezichtsuitdrukkingen en gebaren, spelen een belangrijke rol. Het is raadzaam om het sollicitatiegesprek te oefenen alsof het een presentatie is, indien nodig voor de spiegel of met vrienden. Dit helpt kandidaten om zelfvertrouwen te krijgen en hun kalmte te bewaren, zelfs in onvoorziene situaties.

4. Beëindig het gesprek op de juiste manier

Aan het einde van het gesprek krijgt de sollicitant de gelegenheid om vragen te stellen. Eigenlijk is dit geen optie, maar een verplichting. Dit kan het verschil maken. Als een sollicitant geen vragen stelt, wordt dit vaak geïnterpreteerd als desinteresse. Vragen daarentegen geven blijk van een diepere interesse en motivatie. Ze laten zien dat er daadwerkelijk sprake is van betrokkenheid bij de functie en het bedrijf. Daarom zijn vragen over de bedrijfscultuur, de volgende stappen in de sollicitatieprocedure of specifieke projecten waar binnenkort aan gewerkt wordt, bijzonder geschikt. Op deze manier laat je een goede indruk achter in de zin van het zogenaamde recency-effect.