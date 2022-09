De grootste gezondheidsverschillen tussen huiskatten en raskatten

Met ongeveer drie miljoen katten in Nederland, brengen we de meest voorkomende oorzaken van veterinaire bezoeken in kaart voor huiskatten en raskatten. Een conclusie is dat raskatten vaker naar de dierenarts gaan dan huiskatten, maar in beide groepen zijn het de mannetjes die de meeste bezoeken voor hun rekening nemen.

Huiskatten hebben vaak een zwaarder leven en zijn over het algemeen meer blootgesteld aan externe schade zoals wonden, abcessen of het risico om geraakt te worden in vergelijking met raskatten. De kans dat een huiskat wordt geraakt is twee keer zo groot als een raskat.

De meest voorkomende oorzaken van dierenartsbezoeken bij alle katten zijn verwondingen veroorzaakt door uitwendig trauma, problemen in de maag en darmen en in de urinewegen, maar ook problemen met het bewegingsapparaat. Maar veel katten lijden ook aan ziekten die vaker voorkomen bij het huidige ras, hieronder belichten we veelvoorkomende aandoeningen bij katten van gemengde rassen en de meest populaire kattenrassen.

Gemengde rassenbelasting

Bij katten van gemengde rassen komt het extra vaak voor bij verwondingen veroorzaakt door externe oorzaken, zoals wonden en huidletsels die op hun beurt abcessen, breuken en slangen- of insectenbeten kunnen veroorzaken. De schade kan komen van een kattengevecht of als de kat is geraakt.

Ragdoll (Lappenpop)

Deze raskat gaat minder vaak naar de dierenarts dan andere raskatten. Maar als het tijd is om te bezoeken, gaat het meestal om problemen met de maag en darmen en de urinewegen. Voorbeelden zijn braken en diarree, gewichtsverlies, urinewegaandoeningen en urinestenen. Aan de andere kant is de kans kleiner dat aandoeningen van het bewegingsapparaat, een veel voorkomend symptoom bij katten, worden aangetast.

Noorse boskat

Het veterinaire bezoek van de Noorse boskat valt niet erg op, maar als hij verzorging nodig heeft, is dat vaak te wijten aan ziekten van de urinewegen of urinestenen. Ze hebben ook meer kans op lever- en schildklierhormoonproblemen dan andere raskatten.

Maine Coon

Het ras gaat iets vaker naar de dierenarts dan katten van andere rassen. Het wordt vaker dan andere raszuivere katten aangetast door ontstekingen en tumoren in de mondholte en keel, evenals oorinfecties. Andere veel voorkomende aandoeningen zijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat met aandoeningen van de knieën, heupen, dijen en bekken.

Siberische kat

Bezoekt de dierenarts in ongeveer dezelfde mate als andere katten. Naast de eerder genoemde gebruikelijke diagnoses bij katten, is het gebruikelijk dat ze in grotere mate iets ongepasts eten dat vastzit in de darm en operatief moet worden verwijderd, evenals koorts. Het komt ook vaker voor bij problemen in het bewegingsapparaat waarbij de kat twee keer zo vaak problemen veroorzaakt als bij andere raskatten.

Birmaan

De meest voorkomende oorzaken van veterinaire bezoeken bij Birmaan kunnen worden samengevat als problemen met de maag en darmen. Het gaat grotendeels om problemen zoals braken, diarree, anaalzakontsteking, dat het iets ongepasts heeft gegeten dat vastzit in de darm en moet worden verwijderd, evenals om gewichtsverlies en anorexia.