De grote nagelcheck: wat je moet weten over nagelschimmel

Een nagelschimmelinfectie kan het zelfvertrouwen aantasten en het plezier verminderen. Als je echter regelmatig je nagels controleert en veranderingen tijdig laat onderzoeken, kun je optimaal genieten van het blote voeten seizoen. Hier alles wat je moet weten over nagelschimmel.

Zo herken je nagelschimmel

Als de nagels troebel worden of er geelbruine vlekken of strepen ontstaan, duidt dit op een schimmelinfectie van de nagels. De infectie verplaatst zich van de rand van de nagel naar het midden van de nagel en tast na verloop van tijd ook de structuur van de nagel aan. De getroffenen merken vaak de lelijke veranderingen in hun nagels op, maar stellen een bezoek aan de dermatoloog uit. Recente gegevens tonen aan dat het gemiddeld zes maanden duurt om nagelschimmel vast te stellen en dat het vaak incidenteel is tijdens een routinecontrole.



Het probleem: als nagelschimmel onbehandeld blijft, kan de schimmel zich verspreiden naar andere nagels. Hoe eerder een schimmelnagelinfectie wordt ontdekt, hoe minder de nagels lijden en hoe minder gecompliceerd de behandeling is. Als je op tijd reageert, kun je de ziekte plaatselijk behandelen met een schimmelwerende lak, systemische therapie is meestal niet nodig.

Zo ontstaat een infectie

Het grootste risico op infectie voor nagelschimmel is op plaatsen waar we blootsvoets lopen, zoals zwembaden, gemeenschappelijke douches of kleedkamers. Het is echter ook mogelijk om in je eigen badkamer besmet te raken via gedeelde handdoeken. Vooral sporters hebben een hoog infectierisico, omdat door impactblessures scheurtjes in de nagel kunnen ontstaan, waardoor schimmelpathogenen de nagel kunnen binnendringen en zich kunnen vermenigvuldigen. Maar ook ouderen behoren tot de risicogroep, aangezien de nagels met toenemende leeftijd langzamer groeien en ziekteverwekkers langer in de nagel blijven. Over het algemeen kan nagelschimmel iedereen treffen.

Dat is waar de behandeling om draait

Nagels groeien langzaam. Het duurt ongeveer een jaar voordat teennagels volledig teruggroeien. Dit betekent dat de behandeling van een nagelschimmel erg langdurig is. Omdat de aangetaste nagels moeten worden behandeld totdat alle sporen, d.w.z. de rustende vorm van de schimmels, volledig zijn uitgegroeid. Dit is de enige manier om de infectie op de lange termijn te bestrijden. Schimmelwerende lakken die dagelijks op de nagels worden geborsteld, zijn ongecompliceerd in gebruik en daarom bijzonder geschikt voor een lange behandelingsperiode.