De Grote Schijn keert in de herfstvakantie terug naar Kralingse Bos

Laatst geüpdatet op juni 22, 2023 by Redactie

Na drie uitverkochte edities keert het audiovisueel spektakel De Grote Schijn in de herfstvakantie terug naar het Rotterdamse Kralingse Bos. Tijdens een twee kilometer lange avondwandeling worden bezoekers ondergedompeld in een wereld waar natuur, muziek en technologie op wonderlijke wijze samenkomen. De reguliere kaartverkoop voor De Grote Schijn start vrijdag 23 juni om 10:00 via www.ticketmaster.nl.

De schoonheid van de natuur staat centraal in het Kralingse Bos, dat opnieuw dient als het meeslepende decor voor De Grote Schijn. Achter elke boom wacht een verrassing, variërend van kleurrijke explosies op het gebladerte tot een ballet van waterstralen en oplichtende grasstengels. De installaties combineren principes uit de fysica, elektriciteit, optica en psychoakoestiek, met een vleugje creativiteit. Het thema van deze vierde editie ‘vrijheid en beweging’ komt op verschillende manieren tot uiting tijdens de indrukwekkende scènes. De soundtrack voor de nieuwe show is in handen van de Vlaamse zangeres en componiste Isolde Lasoen.



Christophe Van Hostauijen, regisseur, deelt zijn visie: “Elk jaar bieden we de bezoekers een compleet nieuwe ervaring, een meeslepende wandeling vol intense momenten. We streven ernaar om een filmische beleving te creëren en hebben dit jaar dan ook extra aandacht besteed aan de soundscape. Alle technologie is subtiel verborgen, zodat bezoekers volop kunnen genieten. Als onze wandeling mensen kan laten fantaseren, dan is onze missie geslaagd.”

DE GROTE SCHIJN

12 t/m 29 oktober 2023

Kralingse Bos, Rotterdam



De Grote Schijn is elke avond na zonsondergang geopend tot 23:00. Om het wandelen zo aangenaam mogelijk te maken wordt er gewerkt met tijdsloten. Meer informatie: www.degroteschijn.nl



De reguliere kaartverkoop start vrijdag 23 juni om 10:00 via www.ticketmaster.nl.



Entree: €14,75 (incl. servicekosten) voor kinderen tot 12 jaar of volwassenen boven 65 jaar / €19,75 (incl. servicekosten) voor volwassenen / Gratis voor kinderen tot en met 3 jaar / Familiekaart €62,40 (voor twee volwassenen en twee kinderen of één volwassene en drie kinderen, incl. servicekosten).