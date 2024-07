De Grote Schijn viert jubileumeditie in het Kralingse Bos

Laatst geüpdatet op juli 2, 2024 by Redactie

Dit najaar keert De Grote Schijn terug naar het Kralingse Bos in Rotterdam. Voor de vijfde keer worden bezoekers tijdens een adembenemende voorstelling al wandelend ondergedompeld in een magische wereld. De organisatie belooft voor deze speciale jubileumeditie, die plaatsvindt van donderdag 24 oktober tot en met zondag 10 november, een geheel nieuwe audiovisuele belevenis. De kaartverkoop voor De Grote Schijn start op vrijdag 5 juli om 10:00 via www.ticketmaster.nl.

Tijdens een twee kilometer lange avondwandeling worden bezoekers meegenomen in een wereld waar natuur, muziek en technologie op wonderlijke wijze samenkomen. Achter elke boom wacht een nieuwe verrassing, van kleurenexplosies op het gebladerte tot een ballet van waterstralen en fluorescerende grasstengels. Ook deze vijfde editie, die plaatsvindt in de herfstvakantie, brengt het bos opnieuw tot leven, volledig in harmonie met de natuur en met het Kralingse Bos als meeslepend decor.



Christophe Van Hostauijen, regisseur en bedenker van De Grote Schijn, licht alvast een tipje van de sluier op:



“Dit jaar gebruiken we heel wat licht-, geluids- en netwerktechnologieën om alles nóg meeslepender en indrukwekkender te laten overkomen. We willen bezoekers onderdompelen in een haast filmische wereld, zodra ze door de poort lopen. Wat hen precies te wachten staat tijdens deze vijfde editie kunnen ze het best zelf komen ontdekken, maar voor het hoogtepunt van de wandeling kunnen ze zich verheugen op een intense en surrealistische live ervaring.”

DE GROTE SCHIJN

24 oktober t/m 10 november 2024

Kralingse Bos, Rotterdam



De Grote Schijn is elke avond na zonsondergang geopend tot 23:00. Om het wandelen zo aangenaam mogelijk te maken wordt er gewerkt met tijdsloten.

Entree vanaf:

€15,25 (incl. servicekosten) voor kinderen tot 12 jaar of volwassenen boven 65 jaar

€20,25 (incl. servicekosten) voor volwassenen

Familiekaart €64,40 (incl. servicekosten) voor twee volwassenen en twee kinderen of één volwassene en drie kinderen

Gratis voor kinderen tot en met 3 jaar

De reguliere kaartverkoop start vrijdag 5 juli om 10:00 via www.ticketmaster.nl.