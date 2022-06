De GTST zomercliffhanger 2022 in aantocht

De finaleweek van het 32e seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ is in aantocht. De traditionele zomercliffhanger is dit jaar op donderdag 7 juli te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen al een week eerder genieten van de seizoensclimax, waarin veel verhaallijnen tot een hoogtepunt of juist een open einde zullen komen. Eén ding is zeker: wanneer de liefde wordt gevierd in Meerdijk, staat er ook een hoop drama op stapel.

Peter van der Vorst, Director Content RTL: “De makers van GTST hebben een prestatie van formaat neergezet. Het gemiddelde marktaandeel in onze doelgroep is in de afgelopen drie jaar met bijna 20 procent gestegen. Vrijwel dagelijks staat de serie in de top tien van best bekeken programma’s. Inclusief uitgesteld kijken en de streams op Videoland wordt elke aflevering door ruim 1,1 miljoen mensen gezien. De koers die we drie jaar geleden samen hebben ingezet, werkt goed. Door het toevoegen van nieuwe personages en relevante verhaallijnen staat de serie weer dichtbij de kijker. Ook afgelopen seizoen hebben cast en crew hun vaste schare kijkers weer weten te verrassen, laten lachen én ontroeren. En dat al 32 jaar lang! We kunnen niet wachten tot het 33e seizoen van start gaat.”

Oude bekenden

Eindelijk is het zover: het langverwachte liefdesfeest van Nina Sanders en Bing Mauricius komt eraan. Na een heftige periode vol vragen, twijfels en experimenten, bezegelt het stel hun liefde met opnieuw de belofte tot eeuwige trouw. Heel Meerdijk loopt uit voor het feest en niemand minder dan Ludo’s broer Stefano (Bas Muijs) mag het huwelijk tussen de twee voltrekken. Hij is niet de enige oude bekende die terugkeert naar het soapdorp. Ook Linda Dekker (Babette van Veen) is als vriendin van Janine één van de genodigden. Er is echter één gast die ontbreekt. Terwijl Nina en Bing de keuze voor elkaar maken voor het altaar, staat Bings beste vriend Rik voor een onmogelijke keuze tijdens Shanti’s bevalling…

Nieuwe huisarts

Na het vertrek van Roman doet een nieuwe huisarts zijn intrede in Meerdijk: Luuk Bos (Kees Boot). Hij zal menig vrouwenhart sneller doen kloppen, maar de vraag is of hij zich uiteindelijk durft te binden.

GTST de podcast

Na een succesvol eerste seizoen, keert ‘GTST de podcast’ deze zomer terug. Vanaf vrijdag 8 juli is wekelijks een nieuwe aflevering te beluisteren via de bekende podcastkanalen of te kijken via rtl.nl/gtst.



Credit beeld: EndemolShine Nederland



‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ is van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te kijken bij Videoland. De seizoensfinale is op donderdag 7 juli te zien bij RTL 4. Seizoen 33 gaat op maandag 29 augustus van start bij RTL 4 en een week eerder bij Videoland.