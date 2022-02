De helft van Nederlandse singles wil zoveel mogelijk daten en heeft geen tijd te verliezen

Corona-daten: een term waarvan we allemaal hoopten deze in 2022 niet langer te hoeven gebruiken. De online date tips vliegen ons om de oren en de datingapps draaien overuren nu Nederlandse singles actiever op zoek zijn naar de liefde dan voor de pandemie. Maar waar hebben zij nu precies behoefte aan? Is daten door Corona veel veranderd? En wat betekent deze actievere zoektocht voor het selecteren van een potentiële date? Datingservice Lexa zet de antwoorden op een rij.

De date-mogelijkheden waren de afgelopen jaren beperkt, maar dat lijkt Nederlandse singles niet tegen te houden. Zo maakte bijna de helft van alle singles tijdens Covid-19 toch vaker gebruik van datingsites of -apps: 49% geeft aan zoveel mogelijk te willen daten en geen tijd meer te verliezen te hebben. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Lexa. Met name single mannen zetten hun zoektocht online voort; 52% van hen swiped er naar hartelust meer op los, tegenover 45% van de single vrouwen. Wel geeft 88% van single Nederland aan het steeds moeilijker te vinden om singles met dezelfde verwachtingen in de liefde te ontmoeten. Hoog tijd om deze verwachtingen dus in kaart te brengen.

Klaar voor de serieuze start

Nederland breekt langzaam open en dat biedt weer meer kansen om met elkaar af te spreken. Na deze coronaperiode gaat single Nederland dan ook het liefst samen van ieder moment genieten (57%) en staan ze te popelen om weer plannen met elkaar te maken (45%). Ook voelen ze zich klaar voor authentieke en oprechte ontmoetingen die misschien wel tot gevoelens kunnen leiden (43%). Zolang de relatie maar niet saai is, staat 92% van single Nederland in ieder geval vooraan in de rij om aan iets serieus te beginnen.

Selectiever daten

We willen die match dus heel graag vinden, maar hoe gaan Nederlandse singles te werk? 8 op de 10 singles geeft aan echt de tijd te willen nemen om de ander te leren kennen, denk aan lange chatgesprekken en het plannen van fysieke dates. Vrouwen nemen deze stappen met 86% vaker binnen het datingproces dan mannen (76%). Ook zijn vrouwen iets zorgvuldiger als het aankomt op het selecteren met wie ze dan op die real life date willen gaan. 9 op de 10 vrouwen hebben tijdens Corona goed in beeld gekregen wat ze precies zoeken in een partner; dit geldt voor bijna 4 op de 5 mannen.

Dat het belangrijk is om verwachtingen naar elkaar uit te spreken, blijkt maar weer. De actieve zoektocht naar de liefde die mannen tijdens de coronaperiode startten, zet zich namelijk ook daarna voort: 72% van hen ontmoet de ander na een leuk gesprek graag zo snel mogelijk in het echt, waar dit voor 62% van de single vrouwen geldt. Zij hebben voor het afspreken eerst liever duidelijk wat de intenties van de ander zijn voordat zij een gaatje vrijmaken in hun agenda (89% tegenover 77%). Wel zijn de singles het eens over die eerste date: wanneer we weer samen tijd doorbrengen, waardeert 3 op de 4 singles hier elke seconde van.