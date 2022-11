De hond alleen thuis laten?

Laatst geüpdatet op november 1, 2022 by Redactie

Alle hondenbezitters moeten hun hond op een gegeven moment alleen thuis laten. Maar niet alle honden waarderen eenzaamheid. Voel je vrij om te beginnen met trainen zodra de puppy veilig is in zijn nieuwe gezin en omgeving. We geven hier wat trainingstips.



Begin rustig te trainen met korte perioden van een minuut of zo, en verhoog dan naarmate de puppy eraan gewend raakt. Het kan in het begin enkele minuten duren. Pas zowel de training als de tijd aan de behoeften en mogelijkheden van je hond aan. Uiteindelijk raken de meeste honden eraan gewend en kunnen ze zonder problemen langere tijd alleen zijn. Andere honden zijn misschien nooit 100% tevreden met alleen zijn.

Hoe lang alleen?

Houd er rekening mee dat aangeraden wordt om de hond 4 tot maximaal (en niet elke dag) 6 uur, alleen te laten. Alle honden zijn roedeldieren en hebben behoefte aan sociaal contact.

Zo train je je hond om alleen thuis te zijn

Begin voorzichtig

Begin met het trainen van de hond voor korte tijd. Je kunt bijvoorbeeld een rooster/barrière naar een kamer opzetten en daar even naar binnen gaan.

Verleng de tijd en trainingsmogelijkheden

Oefen in het begin vaak en kort. Verleng de tijd als de hond eraan gewend raakt. In het begin kan het zijn dat je een paar minuten in een andere ruimte bent. Ga dan een kwartier voor de deur zitten. En om vervolgens uit te breiden naar het feit dat je een afslag naar de winkel kunt nemen.

Wees consistent en oefen vaak

Probeer de training vol te houden en consequent te zijn in je training. Het is makkelijker voor de hond om te leren als je vaak en op dezelfde manier traint.

Houd er rekening mee dat…

Train de hond als hij moe is, bijvoorbeeld na een wandeling

Zorg ervoor dat je weggaat als de hond slaapt

Kom terug als de hond rustig is – probeer te negeren als de hond angstig wordt

Jou kalmte verspreidt zich naar de hond, niet zeggen wanneer je het huis verlaat

Wanneer je terugkeert, handel dan zoals gewoonlijk

Als de hond helemaal wanhopig wordt, ga dan terug en probeer het later opnieuw

Wees geduldig, sommige honden hebben lang nodig om te leren omgaan met eenzaamheid