De Honden- en Kattennamen Top 5 van 2023

Laatst geüpdatet op december 4, 2023 by Redactie

Uit een onderzoek onder klanten van OHRA, de grootste huisdierenverzekeraar van Nederland, blijkt dat Max, Luna en Simba de populairste honden- en kattennamen van 2023 zijn. Voor beide geslachten van deze gezelschapsdieren is door OHRA een top 5 gemaakt. Sterk groeiend in populariteit zijn internationale kattennamen zoals Pablo en Coco, die respectievelijk 13 en 4 posities stijgen ten opzichte van 2022. Andere opvallende stijgers zijn de hondennamen Bowie (+5 posities) en Teddy/Teddie (+4 posities).

Honden- en kattennamentrends

Nynke Nijkamp, Senior Manager bij OHRA: “Er worden elk jaar veel pasgeboren kittens en puppy’s bij OHRA verzekerd. Door deze honden- en kattennamen jaarlijks te vergelijken, ontdekken we verschillende trends. Zo is de populariteit van de puppynaam Otis – eveneens de naam van de mannelijke hoofdrolspeler van de succesvolle Netflix-serie Sex Education – dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 2022. We hadden daarnaast verwacht dat de naam Barbie dit jaar ook populair zou zijn vanwege de bioscoopfilm, maar dit blijkt niet het geval.”

Bijzondere huisdiernamen

Nijkamp: “We zien dat kittens in 2023 opvallend vaak naar etenswaren zijn vernoemd; de namen Cookie, Kimchi en Nacho komen steeds meer voor. En waar de naam Cookie alleen aan poezen is gegeven en Kimchi alleen aan katers, blijkt de naam Nacho wel unisex. De meest toepasselijke huisdiernamen van 2023 zijn wat OHRA betreft de hondennaam Kwispel en de kattennaam Miauwrits.”

Top 5 Hondennamen 2023:

Luna (V) Max (M)

Pip (V) Olly/Ollie (M)

Bella (V) Guus (M)

Lola (V) Teddy/Teddie (M)

Nala (V) Bowie (M)

Top 5 Kattennamen 2023:

Luna (V) Simba (M)

Nala (V) Milo (M)

Coco (V) Tommy/Tommie (M)

Mila (V) Olly/Ollie (M)

Mimi (V) Pablo (M)

Over de Honden- en Kattennamen Top 5

De uitkomsten zijn gebaseerd op een onderzoek onder alle nieuwe polishouders die een OHRA Huisdierenverzekering afsloten in 2023, waarvan de kitten of puppy ook in dit jaar geboren is. Er is ook specifiek gekeken naar nieuwe huisdiernamentrends door analyse van alle nieuwe polissen van dit jaar (periode 1 januari tot 1 december 2023) ten opzichte van die periode in vorige jaren.