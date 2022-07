Luna, Simba en Max zijn de populairste honden- en kattennamen blijkt uit een onderzoek van OHRA. Voor beide geslachten van deze diersoorten is een top 5 gemaakt. Opvallend is dat alle populaire huisdiernamen kort en krachtig zijn, en dat de namen niet unisex zijn.

TV als inspiratiebron

Bianca Knispel, ceo OHRA, legt uit: “In coronatijd zijn er veel honden- en katteneigenaren bijgekomen; dat merken we bij OHRA ook aan de flinke groei van het aantal polissen. Baasjes kiezen de naam van hun huisdier vaak met het hele gezin. Dit gebeurt overigens niet altijd even democratisch; kinderen hebben bij deze beslissing vaak een grote vinger in de pap. Kijkend naar de populariteit van namen als Nala en Simba (van The Lion King) en bijvoorbeeld ook Pip (van Woezel & Pip), zien we dat televisieseries en films een belangrijke inspiratiebron zijn.”

Lees ook: Zo vermijd je de zomergevaren van de honden

Top 5 Hondennamen

Luna (V)

Bella (V)

Pip (V)

Lola (V)

Bo (V)



Max (M)

Guus (M)

Joep (M)

Buddy/Buddie (M)

Jack (M)

Top 5 Kattennamen:

Luna (V)

Nala (V)

Pip (V)

Lilly/Lily

Bella (V)



Simba (M)

Tommy/Tommie (M)

Max (M)

Milo (M)

Charlie/Charly (M)



Over de Honden- en Kattennamen Top 5

Deze uitkomsten zijn gebaseerd op een onderzoek onder alle polishouders met een OHRA Huisdierenverzekering. Er is ook specifiek gekeken naar nieuwe huisdiernamentrends door analyse van alle nieuwe polissen van het afgelopen jaar (periode juli 2021 tot juli 2022). Hieruit blijkt dat Lizzy, Mickey, Jack en Tijger minder populaire kattennamen zijn geworden, en honden minder vaak Sam, Puck, Senna of Beau worden genoemd.