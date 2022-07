Wanneer je een stadfiets kruist met een racefiets of mountainbike krijg je een hybride fiets. Deze fiets is sportief en geschikt voor dagelijks verkeer, een rit door de natuur of een ommetje in de stad.

Hybride fiets: sportief en licht

Een hybride fiets heeft meestal een recht stuur en door het vlotte zadel een sportieve zithouding. Mede hierdoor kan de fietser eenvoudig kracht zetten en zorgt de fiets voor comfortabel ritten. Door het lichtgewicht aluminium frame weegt de hybride fiets minder dan stadsfietsen en mountainbikes waardoor de fiets makkelijk op snelheid komt en het fietsen ook als lichter wordt ervaart.

Hybride fiets: geschikt voor verschillende landschappen

Een van de grootste pluspunten van hybride fietsen is dat deze te gebruiken is voor verschillende landschappen. Hybride fietsen die beschikken over een voorvork om schokken op te vangen zijn geschikt om schokken op te vangen. Deze fietsen zijn comfortabel voor zowel in de stad als in het bos en hierdoor geschikt voor divers verkeer. Een hybride fiets zonder vering en een vaste voorvork komen het beste tot hun recht om hoge snelheden te behalen op het asfalt. Een hybride fiets is te verkrijgen met verschillende soorten banden. Om over bospaden te kunnen fietsen is een hybride fiets met een grof profiel en brede banden het meest geschikt. Om meer snelheid met je hybride fiets op vlakke wegen en asfalt te behalen kan je het beste voor dunnere banden met minder profiel kiezen.

Hybride fiets voor dames, hybride fiets voor heren of elektrische hybride fiets

Hybride fietsen zijn beschikbaar met lage en hoge frames. Naast hybride fietsen met een dames- of heren frame, bestaan zijn er ook elektrische hybride fietsen te verkrijgen. Om eenvoudig door het verkeer te verplaatsen en lange afstanden te maken beschikt een elektrische hybride fiets over elektrische trapondersteuning. Elektrische hybride fietsen lijken erg veel op niet elektrisch aangedreven hybride fietsen. Beide fietsen beschikken over een derailleur versnelling, zijn geschikt voor uiteenlopend gebruik en hebben een sportieve zithouding.

Waar moet je nog meer op letten bij een hybride fiets kopen?

Wanneer je een hybride fiets koopt voor sportief gebruik fiets je het lekkerst in sportieve kleding. Als je de hybride fiets voor lange afstanden gebruikt vergeet dan niet een bidonhouder op je hybride fiets te monteren. Om veilig en verantwoord te fietsen kun je een fietshelm aanschaffen. Een hybride fiets heeft geen kettingkast dus houd er rekening mee dat je broek niet tegen de fietsketting aan komt.