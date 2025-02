De impact van #BlackTikTok vieren

Laatst geüpdatet op februari 24, 2025 by Redactie

Of het nu gaat om het starten van wereldwijde trends of het creëren van culturele bewegingen zoals #HillmanTok University, die online onderwijs opnieuw definieert, de #BlackTikTok community blijft Black culture versterken, behouden en vieren. Black creativiteit kent geen grenzen, en voor Black History Month 2025 zijn we trots om de visionaire #BlackTikTok-creators, ondernemers en stemmen te eren die ons platform blijven inspireren en verbeteren.



Ter gelegenheid van Black History Month zet TikTok opkomende Black creators en ondernemers in de spotlight. Daarnaast kondigen we ons 2025 SOAR Together business accelerator-programma aan, in samenwerking met Black Girl Ventures. Dit vieren we met een speciale in-app #BlackTikTok hub, fysieke evenementen en meer.

#BlackTikTok creators om te volgen in 2025

Er is een enorme rijkdom aan Black creators die gemeenschappen versterken, grenzen doorbreken en anderen inspireren, zowel op als buiten TikTok. Dit jaar richten we onze blik op de toekomst met een speciale focus op Black creators, stemmen en ondernemers die de industrie veranderen en impact maken op en buiten TikTok.



Lees meer over de stemmen die een historische impact hebben in zorg, onderwijs, entertainment, beauty, fashion, eten en meer:



@golloria – Golloria George is een beautycontent creator die zich inzet voor inclusiviteit binnen de schoonheidsindustrie. Golloria is onlangs genomineerd voor de Forbes 30 Under 30-lijst voor sociale media en gebruikt haar platform om stemmen te versterken, productinclusiviteit te erkennen en te pleiten voor een betere vertegenwoordiging in de schoonheidsindustrie. Haar pleidooi voor inclusiviteit heeft een grote impact gehad op de schoonheidsindustrie en heeft haar alom erkenning opgeleverd.



@xeviuniverse – Xevi is een TikTok creator die bekend staat om zijn onconventionele manier van het delen van actuele en historische gebeurtenissen. Zijn unieke benadering van nieuwsverslaggeving heeft hem erkenning en een groeiende volgersbasis opgeleverd. Door sociale commentaren te combineren met storytelling weet hij zijn publiek te boeien en te betrekken.

@thesatindiaries – The Satin Diaries, gecreëerd door Mar Tut, is een beautymerk dat luxe haaraccessoires aanbiedt om haarverzorgingsroutines te verbeteren. Elk stuk wordt met de hand gemaakt in Toronto en combineert stijl met functionaliteit, waarbij gezond haar centraal staat. De producten zijn elegant, van hoge kwaliteit en perfect voor dagelijks gebruik.



@hassanphills – Hassan Phills is een opkomende comedian, bekend om zijn scherpe humor en combinatie van komedie met sociale commentaar. Vanuit Toronto gebruikt hij TikTok om zijn publiek te betrekken met prikkelende comedy, die zowel op het podium als in zijn digitale content aanslaat bij diverse doelgroepen.



@sooslick – SooSlick, opgericht door de Nigeriaanse immigrante Elizabeth Adeoye, is een Black-owned modemerk gespecialiseerd in body sculpting kleding en shapewear. Sinds de start op TikTok heeft SooSlick meer dan 200 miljoen weergaven, 40.000 bestellingen en een omzet van $1 miljoen behaald, en daarmee een sterke online aanwezigheid opgebouwd via TikTok Shop.

@apsonarmy – Appie Mussa is een Nederlandse content creator en acteur bekend om zijn humoristische en maatschappelijk betrokken sketches op TikTok. Met meer dan een miljoen volgers gebruikt hij satire en absurdistische humor om thema’s als racisme en sociale kwesties aan te kaarten. Hij heeft ook geacteerd in series als Vakkenvullers en Herres en was onderdeel van Joost Kleins Eurovisie-act.



@fuegoomamii – Raïsha Zeegelaar is tv-maker en presentatrice bij NPO. Ze was te zien in 3 op Reis, presenteert kinderprogramma’s en werd genomineerd voor de Televizier-Jeugdprijs 2024. Met haar TikTok-content combineert ze entertainment en maatschappelijke thema’s, waarmee ze een jonge en diverse doelgroep aanspreekt.



@michellexbrn – Michelle Bruin staat op TikTok bekend als je ‘online bestie’. Met 59.600 volgers en 1,8 miljoen likes deelt ze video’s over glow-ups, gezondheid, beauty en lifestyle. Haar content varieert van mode-inspiratie tot nagelontwerpen, en ze heeft een betrokken publiek.