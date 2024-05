Laatst geüpdatet op mei 21, 2024 by Redactie

De Impeccabile make-up producten van Collistar worden gecreëerd om te voldoen aan drie basisbehoeften: langhoudend resultaat, gebruiksgemak en hoogwaardige, effectieve resultaten. Nu breidt deze lijn zich uit! Ontdek de gloednieuwe ‘4 Eye Shadow’ paletten en de Base Mascara voor een ‘Impeccabile’ make-up look!

PROFESSIONALE EYE PENCIL

Het Professionale Long-lasting Eye Pencil, een bestseller in de make-uplijn van Collistar, is nu vernieuwd met een krachtige en nog beter presterende en clean° formule voor een professioneel, langhoudend resultaat (tot wel 24 uur). Een zacht en vervaagbaar potlood dat door zijn buitengewone veelzijdigheid op drie manieren kan worden gebruikt: als oogschaduw door de kleur te vervagen met de speciale applicator, voor een uiterst precies lijntje op de oogcontour, of op de waterlijn voor een

kajaleffect. Veertien tinten met intense en sprekende kleuren, voor een professioneel resultaat dat lang blijft zitten, net als bij een echte visagist! Adviesverkoopprijs: € 22,50

PROFESSIONALE KAJAL PENCIL

Het Professionale Kajal Pencil Intense Color is nu terug met een krachtige en nog beter presterende en clean formule, voor een ongekend intense oogopslag! Een houten potlood met een zachte, romige textuur, ideaal om een lijntje te tekenen op de wimperrand en in de waterlijn van het oog. Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Adviesverkoopprijs: € 22,50

IMPECCABILE BASE MASCARA

De Impeccabile Base Mascara is de eerste mascarabasis in een volledig recyclebare verpakking waar je niet meer zonder kunt als je op zoek bent naar meer volume, lengte en definitie. De hydraterende formule is verrijkt met een kostbaar, duurzaam en Italiaans kastanje-extract en heeft een progressieve, verstevigende werking. De speciale textuur is zacht en aanpasbaar, versterkt de resultaten van de mascara en zorgt voor een nog meer gedefinieerd en langhoudend make-upeffect. Om maximale doeltreffendheid te garanderen, zorgt de combinatie van de formule en de innovatieve elastomeer applicator van de nieuwste generatie ervoor dat alle wimpers, zelfs de kortste, bij de eerste keer aanbrengen een omhullend laagje krijgen. De perfecte manier om wimpers met gemak volume, lengte en vorm te geven. Impeccabile Base Mascara zit in een elegante en moderne flacon met een volledig recyclebare capsule, mat wit van kleur en versierd met rosé-gouden ruitjes. Adviesverkoopprijs: € 29,00

IMPECCABILE PALETTE MET VIER KLEUREN OOGSCHADUW

Binnen de Impeccabile make-up producten introduceert Collistar nu twee nieuwe, exclusieve, producten

om je ogen te laten stralen: de Impeccabile 4 Eye Shadow Palette. Met intense, gepigmenteerde kleuren, die perfect afgestemd zijn op alle Collistar Professionale Eye Pencils, zitten beide paletten in onze iconische, elegante en moderne nude houders,

versierd met het reliëflogo van Collistar. De zintuiglijke, zijdezachte en niet-voelbare texturen hebben verschillende finishes en geven onmiddellijk een heldere en extra gepigmenteerde kleur af. Speel met meerdere tinten en creëer ontelbare, glamoureuze en trendy make-up looks, van de meest neutrale tot de meest intense en levendige. Adviesverkoopprijs: € 41,00

PROFESSIONALE BROW PENCIL

De bestseller make-up van Collistar, Professionale Brow Pencil, is in een nieuw, clean jasje gestoken met een nog beter presterende formule. Een wenkbrauwpotlood waarmee je in een paar snelle, precieze lijnen de wenkbrauwcontouren tekent en de vorm op natuurlijke wijze corrigeert, voor een langhoudend professioneel resultaat dat tot wel 12 uur blijft zitten. Het Professionale Brow Pencil is uitgerust met een nieuwe en praktische applicator met kammetje, handig om de wenkbrauwen zowel

te blenden als te kammen. De wenkbrauwen krijgen direct structuur en volume, voor een geaccentueerde look. Adviesverkoopprijs: € 22,50

PROFESSIONALE TINTED EYEBROW GEL

Professionale Tinted Eyebrow Gel, met een zachte en aanpasbare textuur, is een gekleurde gel die zorgt voor natuurlijk gedefinieerde wenkbrauwen. Deze gel is in een nieuw, clean jasje gestoken en is het geheim voor het voller maken en fixeren van wenkbrauwen, dankzij de uiterst precieze mini-applicator waarmee je de kleur gemakkelijk en gelijkmatig kunt verdelen en de wenkbrauwen al kammend volume kunt geven. Een professioneel en langhoudend resultaat, voor natuurlijk uitziende en gedefinieerde wenkbrauwen. Het borsteltje van de nieuwste generatie is gemaakt van getextureerde, biologische vezels en biedt volledige controle over de formule, die gemakkelijk wordt verdeeld en comfortabel in gebruik is. Adviesverkoopprijs: € 23,00