De interieurtrends van voorjaar 2025

Het nieuwe jaar is hét moment om je interieur een opfrisser te geven! Dat betekent niet dat je hele interieur op zijn kop moet. Integendeel, want met kleine aanpassingen, nieuwe accessoires of een andere kamerplant in huis kun je al een groot verschil maken. Intratuin biedt met de trendflash van 2025 inspiratie voor een frisse start met 3 verschillende interieurtrends: Easy Living, Culture Club en Clear Reflections. Benieuwd welke stijl jouw huis een nieuwe uitstraling kan geven? Lees snel verder en ontdek jouw perfecte match!

#1 CLEAR REFLECTIONS

Houd je van een opgeruimd interieur? Dan sluit de Clear Reflections-trend naadloos aan! Deze stijl brengt modern design tot leven met een frisse en eigentijdse uitstraling. Transparante en glanzende materialen spelen de hoofdrol en creëren een open, ruimtelijk effect, terwijl organische vormen en zachte lijnen een vleugje verfijning toevoegen. Het kleurenpalet varieert van wit, zilver, mint en lila, met krachtige accenten in kobalt en neon-oranje voor een grafische touch. Accessoires zoals metalen bloempotten, kleurrijke tegelvaasjes en glanzende bijzettafels maken het geheel compleet. Clear Reflections is de perfecte keuze voor liefhebbers van een modern interieur met een subtiele, speelse twist.



Kamerplanten musthaves: Aloe, cactus (met bloem), Platycerium, Hoya, Tephrocactus, Zamioculcas.

#2 EASY LIVING

Met de Easy Living-trend haal je rust en harmonie in huis. Deze stijl ademt Scandinavische eenvoud en draait om een rustgevende uitstraling en natuurlijke materialen. Warme bruin- en pasteltinten zorgen voor een serene sfeer, terwijl subtiele bloemenprints, geïnspireerd door William Morris, een nostalgische touch toevoegen. Denk aan accessoires zoals handgemaakte keramische potten, kruikvaasjes, kussens met lieve prints en gevlochten manden. Houten meubels met organische vormen maken het plaatje compleet. Easy Living is de perfecte mix van ontspanning en tijdloze charme.



Kamerplanten musthaves: Philodendron, Pinguiculade debbertina, Phalaenopsis, hangplanten (meerderde naast elkaar), Alocasia.

#3 CULTURE CLUB

Breng een explosie van kleur en energie in huis met de Culture Club-trend! Deze vrolijke stijl combineert wereldse invloeden met bonte kleuren en opvallende patronen, van streepmotieven tot levendige prints. Natuurlijke materialen zoals hout en keramiek brengen harmonie en zorgen ervoor dat het geheel niet te druk oogt. Denk aan unieke, handgemaakte eyecatchers zoals houten beeldjes, keramische statementvazen en decoratieve kandelaars – hoe opvallender, hoe beter. Culture Club is dé keuze voor een gezellig en decoratief interieur vol verrassingen en positieve energie.



Kamerplanten musthaves: Bladbegonia, cactus, begonia, Bromelia ananas, cactustuintje, Stromanthe.











Groen geluk

Op zoek naar extra groen inspiratie? Groen-expert Intratuin presenteert de kamerplanten top 10 van 2025 , boordevol bijzondere planten en advies om jouw planten verzorgingsroutine te perfectioneren. Of je nu een plantengroentje bent of al jaren je eigen urban jungle onderhoudt, Intratuin heeft voor iedere plantenliefhebber wat wils. Met de planten uit deze kamerplanten top 10 van 2025 ga jij groen, vrolijk en goedgemutst het nieuwe jaar tegemoet.