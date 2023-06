‘De Jacht Op De Jaguar’: een indringende documentaire over de zoektocht van Humberto Tan naar de jaguar in Suriname

Laatst geüpdatet op juni 9, 2023 by Redactie

In de documentaire ‘De Jacht Op De Jaguar’ gaat Humberto Tan met zijn fotocamera de Surinaamse jungle in om zijn droom waar te maken: het perfecte plaatje schieten van de imposante jaguar, die zich maar zelden laat zien. Tijdens zijn reis ontdekt hij echter ook een duistere kant: toenemende wildlife crime die de koning van het bos meer en meer bedreigt in zijn voortbestaan. Zonder jaguar verdwijnt de balans en daarmee dus ook het bos…



Op indringende wijze neemt Humberto je niet alleen mee op zijn roadtrip door de overweldigend mooie jungle, maar duikt hij ook in een illegale wereld van de handel in jaguartanden. Lukt het Humberto om niet alleen de jaguar op te sporen, maar ook diegenen die op hem jagen?



Humberto: “Het fotograferen en opzoeken van de jaguar leeft al zo lang in mijn hoofd, ik heb er al zo lang over gedroomd, dat het bijna onwerkelijk voelde toen ik het ineens echt aan het doen was. Ik werd tijdens mijn zoektocht geraakt door de afschuwelijke wildlife handel die inmiddels aan de jaguar verbonden is. Ik hoop daarom oprecht dat de film heel veel mensen bereikt en bewust maakt van het belang van het dier. Dit was een onvergetelijke reis en een droomproject om te doen.”



Humberto ontdekt in ‘De Jacht Op De Jaguar’ zowel de schoonheid van de jungle in Suriname, als haar schaduwzijde. Met behulp van de lokale bevolking, waaronder reisgids Fred Pansa, jaguar specialiste Vanessa Kadosie en wildlife crime expert Roy Ho Tsoi, gaat hij op zoek naar antwoorden.



Bekijk hier de trailer.



“De Jacht Op De Jaguar: Een film van Humberto Tan” is vanaf 21 juni te streamen bij Videoland.



Beeld: RTL / Videoland