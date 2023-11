De Jean Paul Gaultier – Fashion Freak Show komt naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 28, 2023 by Redactie

Vanaf woensdag 24 juli tot en met zondag 28 juli 2024 komt de sensationele Jean Paul Gaultier Fashion Freak Show naar Amsterdam. De show wordt 8 keer gespeeld in Koninklijk Theater Carré. De ticketverkoop start op vrijdag 1 december om 10:00 via ticketmaster.nl.

Excentriek, aanstootgevend, uitdagend, uitbundig en grappig als altijd, zet Jean Paul Gaultier komende zomer Amsterdam op zijn kop met zijn bijzondere creatie: “Fashion Freak Show – 50 jaar popcultuur door de ogen van de enfant terrible van de mode”. De voorstelling toont het sensationele leven van Jean Paul Gaultier tegen de achtergrond van de meest bepalende politieke en culturele veranderingen van zijn generatie. De voorstelling is meer dan een modeshow: het is een explosieve combinatie van mode, muziek, burlesque, theater en show. De muziek die tijdens de show te horen is, van Disco tot Funk, van Pop tot Rock en New Wave en Punk, werpt een bijzonder historisch licht op de muzikale invloeden die Jean Paul Gaultier hebben geïnspireerd.

Jean Paul Gaultier:

“I am delighted that the Fashion Freak Show, story of my life through music and dance and fashion will come to Amsterdam, the city that I love and have visited many times. I hope that you will enjoy my show as much as I enjoyed creating it.”

Over de Jean Paul Gaultier Fashion Freak Show:

De Fashion Freak Show beleefde zijn première in Parijs in 2019 in het legendarische Folies Bergère, de show tourde daarna langs iconische podia in onder andere Londen, Tokyo en München. In de bijzondere show betreden acteurs, dansers en circusartiesten het podium en spelen zij gepassioneerde, uitdagende, sexy en brutale wezens en persoonlijkheden. Tegen een achtergrond van een reusachtige videowand bevat de show illustraties van speciale gaststerren, waaronder enkele van Gaultiers langdurige, iconische supporters en vrienden. In de voorstelling speelt Actrice Rossy de Palma de onverbiddelijke lerares van de jonge Gaultier, die haar eigen geheime modefantasieën koestert, terwijl Catherine Deneuve de namen noemt die Gaultier zijn creaties gaf in zijn fantastische herencoutureshow van de vroege jaren ’90.



Als auteur, regisseur en kostuumontwerper blikt Jean Paul Gaultier in de show terug op een tijdperk met extravagantie en tederheid en nodigt hij de toeschouwer uit achter de schermen in zijn wereld vol overdaad, poëzie en magie. Van zijn kindertijd tot zijn vroege carrière, van zijn grootste modeshows tot de wilde nachten in Le Palace of Londen, deelt Jean Paul Gaultier zijn verhaal en brengt hij hommage aan degenen die hem inspireerden in onder andere film (Pedro Almodovar, Luc Besson), muziek (Madonna, Kylie Minogue, Mylene Farmer) en dans (Régine Chopinot, Angelin Prejlocaj). In de show verrast Jean Paul Gaultier de bezoeker opnieuw: Hij heeft honderden nieuwe exclusieve outfits ontworpen, gepresenteerd binnen een uitbundige setting, zonder zijn meest iconische creaties te vergeten. Voor de ontwikkeling van de show heeft Gaultier samengewerkt met de besten in hun vak, waaronder de inmiddels overleden actrice, scenarioschrijver en regisseur Tonie Marshall, die de show mede-regisseerde, en choreograaf Marion Motin (bekend van shows voor onder andere Madonna, Christine and the Queens, Stromae, Résiste, La Comédie Musicale).



Fashion Freak Show wordt geproduceerd in samenwerking met TS3 (een Fimalac Entertainment Company) en RGM Productions en Avex Entertainment.

VOGUE PRESENTS: JEAN PAUL GAULTIER – FASHION FREAK SHOW

24,25,26,27,28 juli 2024, Koninklijk Theater Carré

Aanvang: 14:00 & 20:00 uur | Entree: Vanaf €72,80 (incl. servicekosten)

De adviesleeftijd voor het bezoeken van deze show is 18+.

Bezoekers tussen de 16 en 18 jaar oud zijn alleen welkom onder begeleiding van een volwassen persoon. Bezoekers jonger dan 16 jaar worden niet toegelaten.

De kaartverkoop start op vrijdag 1 december om 10:00 uur via ticketmaster.nl.