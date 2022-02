De juiste dresscode voor vrouwen in het casino

Als je besluit naar het casino te gaan, is het belangrijk dat je weet wat de dresscode is zodat je toegelaten wordt. Hoewel er tegenwoordig niet verwacht wordt dat vrouwen in een jurk komen, en mannen in pak, zijn er een aantal regels. Het is belangrijk dat je verzorgd en netjes bent gekleed. Een paar regels kunnen ervoor zorgen dat toegang geweigerd wordt, andere regels daarentegen zijn meer ‘netjes’ maar niet verplicht. We leggen je graag, samen met Jacqueline van Oosterhout schrijster voor OnlineCasinokoning.com, uit wat de juiste dresscode is voor vrouwen zodat je op de juiste manier verschijnt bij het casino.

Niet toegestaan

Het is belangrijk om te weten met welke fashion outfits je casino’s niet mag betreden. Zo voorkom je dat je weer terug naar huis moet om om te kleden.

Ten eerste is het belangrijk dat je kleding niet versleten of gescheurd is, je moet immers netjes gekleed gaan. Ook zijn kledingstukken met aanstootgevende teksten of afbeeldingen niet toegestaan. Wat voor de hand ligt, is dat je niet in zwemkleding of andere sport / lounge kleding een casino mag betreden. Ook mag je geen blote of doorschijnende kleding dragen, dit houdt ook in dat je niet op slippers naar binnen mag. Goed om te weten is dat je niet met buitenkleding, zoals een jas of bodywarmer, naar binnen mag. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het netjes moet zijn. Je mag dus wel een jeans dragen, maar deze moet dan net gekleed zijn en zonder scheuren. Ook werkkleding is in veel gevallen niet toegestaan. Vergeet niet dat hoofddeksels zoals een pet bij de meeste casino’s ook verboden zijn.

Onze tips

Nu je weet wat je niet mag dragen, geven we je ook graag een aantal tips zodat je weet watje wel kunt dragen. Als je eerder voor een meer casual look gaat, adviseren we een fijne pantalon aan te trekken met nette sneakers of schoenen. Daarop kan je een nette blouse of elegante top aan doen. Weet je niet wat? ga dan voor een basic shirt. Je kan het altijd afmaken door een mooie blazer hierbij aan te doen. Dit is nooit een misser. Durf je wat meer netjes te gaan, doe dan een kokerrok aan met een mooie top of trui. Een coltrui is netjes en kan ook nog erg fijn zitten. Wat natuurlijk altijd kan, is een mooie en nette jurk, maar een jumpsuit is ook helemaal trendy. Kortom: genoeg om tussen te kiezen waarmee je goed voor de dag komt, en je niet hoeft in te leveren op comfort. Een bezoek aan een casino blijft nou eenmaal een unieke ervaring, en voor een speciaal avondje als dat mag je wel wat uit de kast trekken. Maak leuke combinaties. Wij adviseren dat, als je het echt niet weet, je met een basis begint en een mooi detail er aan toevoegt. Denk aan hakken, een mooi jasje of leuke sieraden. Ook kun je natuurlijk jouw make-up en haarstijl extra laten schitteren.

We hopen dat deze uitleg je helpt goed voor de dag te komen bij je volgende bezoek aan het casino.