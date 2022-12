De juiste oogverzorging voor rimpels en donkere kringen

Laatst geüpdatet op december 2, 2022 by Redactie

Onze ogen onthullen veel over onze emotionele toestand: of we ons goed, tevreden, verdrietig, depressief of angstig voelen. Zelfs als we niet genoeg slapen of last hebben van stress, wordt dit weerspiegeld in de ogen. Gebrek aan vocht of externe factoren zoals veelvuldig en uitgebreid zonnebaden laten ook sporen achter in de vorm van rimpels, een verslapte huid of donkere kringen onder de ogen.

Lees ook: Waarom oogcontourcrème onmisbaar is in je skincare routine

Waarom speciale zorg voor de ogen?

De eerste tekenen van huidveroudering zijn meestal zichtbaar rond de ogen. Steeds weer krijgen we de vraag of en waarom speciale oogzorg überhaupt nodig is. Een goede huidverzorging rond de ogen is essentieel, hoewel speciale oogzorg niet absoluut noodzakelijk is, maar zeer nuttig. De dunne huidstructuur en de behoeften in het gevoelige gebied rond de ogen verschillen aanzienlijk van de behoeften van de rest van onze gezichtshuid.



De huid rond de ogen is ongeveer vier keer dunner dan de rest van de gezichtshuid. Het is bijzonder gevoelig, heeft nauwelijks talgklieren en droogt daardoor veel sneller uit. Constante nabootsende bewegingen zoals knipperen of knipogen dragen ertoe bij dat al snel de eerste rimpels en lijntjes rond de ogen verschijnen, die in de loop der jaren steeds duidelijker worden. Zelfs als we zelfverzekerd zijn over onze natuurlijke tekenen van huidveroudering, willen we toch goed ouder worden. Met de juiste oogverzorging kunnen we lelijke rimpels, wallen, donkere schaduwen en kringen onder de ogen succesvol bestrijden en minimaliseren.

Welke oogzorg is het beste?

Zoals altijd zijn de ingrediënten cruciaal voor een goede oogverzorging. Goede oogzorg staat voor veel uitdagingen. Het moet vooral veel vocht geven en de lipidenbarrière versterken. Het moet vrije radicalen bestrijden, rimpels verminderen en opvullen, ontstekingen remmen en indien mogelijk ook donkere pigmentvlekken doen vervagen.

Lees ook: Schermvermoeidheid? Zorg voor je ogen met deze tips

5 tips voor je oogverzorging

Gebruik ook tussendoor: Je kunt een oogserum niet alleen ’s ochtends en ’s avonds gebruiken, maar indien nodig ook tussendoor onder de ogen, over het ooglid en langs de wenkbrauwen.

Hoogwaardige zonnebril: Trakteer jezelf op een zonnebril met een hoge UVA/UVB-bescherming. Het is een onmisbare bescherming tegen vroegtijdige huidveroudering rond de ogen.

Raak je ogen voorzichtig aan: Probeer indien mogelijk niet in je ogen te wrijven als je na lange uren voor het scherm moe bent en je ogen ontspanning nodig hebben. Gun jezelf liever een pauze.

Vermoei je ogen niet: Als je ogen tijdens het werken op de pc droog, rood of geïrriteerd zijn, kijk dan naar buiten in de verte of maak bij voorkeur een ontspannende wandeling in de natuur.

Dieet: Wees voorzichtig met zout voedsel en alcohol, vooral ’s avonds. Zout bevordert het vasthouden van water, alcohol belemmert de afvoer van afvalstoffen en bevordert de lymfecongestie. Dan kan het gebeuren dat je de volgende ochtend wakker wordt met opgezwollen ogen.