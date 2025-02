Kan Team STUK de kraak van de eeuw stoppen in De Kluis: Het Masterplan?

Laatst geüpdatet op februari 10, 2025 by Redactie

Met de adrenaline van het ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ nog in het lijf, stort StukTV zich opnieuw op één van hun succesformules. Dit keer bijten Giel, Thomas en Stefan zich vast in een compleet vernieuwde versie van ‘De Kluis’. In de Videoland Original ‘De Kluis: Het Masterplan’ proberen zes bekende overvallers de kraak van de eeuw te zetten. Een geniaal plan is hiervoor essentieel. Onder leiding van Mastermind Daan Schuurmans zet een bende overvallers alles op alles om een zwaarbeveiligd bankgebouw te beroven. Maar de bewakers van Team STUK staan klaar: lukt het hen te voorkomen dat er ook maar één goudstaaf het terrein verlaat? De Videoland Original ‘De Kluis: Het Masterplan’ is vanaf zaterdag 1 maart te zien bij Videoland.

Laat ze maar komen!

Giel, Thomas en Stefan kijken enorm uit naar deze vernieuwde versie. ”Nog nooit in de geschiedenis van ‘De Kluis’ lagen er zoveel goudstaven klaar om gestolen te worden… Deze editie is next level en er komt zelfs een beetje hebzucht bij kijken. Daan is een geweldige toevoeging en zijn team bestaat uit serieuze overvallers. Maar wij zijn wel wat gewend, dus laat ze maar komen!”

We gaan voor goud

Ook voor Daan Schuurmans is ‘De Kluis: Het Masterplan’ een bijzondere ervaring. Daan: “Thuis zijn we groot fan van StukTV en de rol van Mastermind is een enorme uitdaging. Binnenkort worden de namen van de overvallers bekend, maar ik kan alvast onthullen: we zetten Team STUK écht onder druk. Die mannen denken dat ze alles onder controle hebben, maar ze hebben geen idee wat er boven hun hoofd hangt. We gaan voor die eerste plek, of beter gezegd, letterlijk voor goud.”

Het spel

‘De Kluis: Het Masterplan’ is een strategische adventure reality-gameshow. Mastermind Daan Schuurmans gaat samen met zes bekende overvallers de strijd aan tegen Giel, Thomas en Stefan. Binnen 48 uur probeert de overvallersbende zoveel mogelijk goudstaven uit de kluizen van Team STUK te kraken. Een buit die kan oplopen tot wel €30.000,-!



Maar dat wordt hen niet makkelijk gemaakt. De drie bewakers van Team STUK doen er alles aan om de overvallers te dwarsbomen. Elke kluis is voorzien van een unieke beveiliging, waardoor samenwerking essentieel is. Wat de overvallers niet weten, is dat de Mastermind hen een aantal keer een voorstel zal doen, dat de verhoudingen binnen de groep kan veranderen. Wie blijft loyaal en wie kan de verleiding van rijkdom niet weerstaan?



Uiteindelijk volgt de allesbepalende vraag: hoeveel goud weet de bende te bemachtigen?



De Videoland Original ‘De Kluis: Het Masterplan’ wordt geproduceerd door Signal.Stream, het productiehuis van Giel de Winter, in licentie vanuit Talpa Studios. De serie bestaat uit acht afleveringen en is vanaf zaterdag 1 maart wekelijks te streamen bij Videoland, met op de eerste dag twee afleveringen.



Credit beeld: Tom Cornelissen