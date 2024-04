De krulandijvie: frisée sla

De frisée is een blikvanger in een kleurrijke salade. De gekrulde, pittige bladeren worden vaak gecombineerd met veld- of romaine sla en rucola, wortelen, witlof of rode biet. Maar ook fruit als appels, peren en sinaasappels, en geitenkaas en gekarameliseerde noten kunnen smaakvolle arrangementen zijn. Voor meer verzadiging kun je linzen of quinoa toevoegen. Dit past goed bij een pittige vinaigrette of een lichte yoghurtdressing met verse kruiden. De bladeren doen het ook goed in een appel-selderiesoep of licht gestoomd als groentebijgerecht. Over het algemeen worden de verse groenten slechts kort schoongemaakt onder koud stromend water en in hapklare stukjes geplukt. Dit is de beste manier om de natuurlijke vorm van de bladeren te behouden.

Frisée behoort net als radicchio tot de cichoreifamilie en vormt een rozet, waarbij de bladeren aan de buitenkant donkergroen en aan de binnenkant lichtgroen zijn. Het lichte, bijzonder malse en milder smakende ‘hart’ ontstaat doordat de groenten op het veld kort voor de oogst worden afgedekt. Krulandijvie, ook wel frisée sla genoemd, is een variëteit met ingegroefde, gekartelde langwerpige bladeren.

Gezond

Zoals bijna alle groenten bevat andijvie weinig calorieën en is het rijk aan waardevolle ingrediënten zoals bètacaroteen, B-vitamines en vitamine C, maar ook aan mineralen zoals calcium en kalium. De bitterstoffen die het bevat stimuleren de eetlust en stimuleren de spijsvertering.

Verkrijgbaarheid

Je kunt frisée vrijwel het hele jaar door in de schappen van de supermarkten vinden. Lokale goederen zijn voornamelijk verkrijgbaar van mei tot november. In de resterende wintermaanden worden steeds vaker groenten geïmporteerd uit andere Europese landen. De bladeren moeten fris en knapperig zijn, zonder bruinverkleuring en met een grotere, lichtgele binnenkant. Verpakt in een vochtige doek is frisée sla twee tot drie dagen houdbaar in de groentelade van de koelkast.