De kunst van het leven in het moment

Elk levend wezen wil gelukkig zijn. Of het nu geld, macht of seks is, je zoekt het omwille van geluk. Sommige mensen lijken zelfs van ellende te genieten omdat het hen geluk geeft! Om gelukkig te zijn, zoek je iets. Maar ondanks dat je het krijgt, ben je niet gelukkig. Studenten denken dat als ze naar de universiteit gaan, ze onafhankelijker, vrijer en dus gelukkiger zullen zijn. Als je een student vraagt ​​of hij of zij gelukkig is, denken ze dat als ze een baan krijgen, ze gelukkig zullen zijn. Praat met iemand die al een baan of bedrijf heeft, en je zult merken dat hij/zij wacht op een perfecte soulmate om gelukkig te zijn. Dan wat? Als de soulmates er is, dan is het volgende een kind krijgen om gelukkig te zijn. Vraag degenen die kinderen hebben of ze gelukkig zijn. Ze antwoorden dat ze kunnen ontspannen als de kinderen volwassen zijn en een goede opleiding hebben genoten en zich met succes op zichzelf hebben gevestigd! Vraag de gepensioneerden of ze gelukkig zijn? Ze verlangen naar de tijd dat ze jonger waren.



Je hele leven wordt besteed aan het voorbereiden om ooit in de toekomst gelukkig te zijn. Het is alsof je de hele nacht je bed opmaakt, maar geen tijd hebt om erin te slapen. Hoeveel minuten, uren en dagen van je leven heb je besteed aan gelukkig zijn van binnenuit? Dat zijn de enige momenten waarop je echt hebt geleefd. Dat waren misschien de dagen dat je een klein kind was, volkomen gelukzalig en gelukkig of een paar momenten waarop je aan het surfen, zwemmen of zeilen of op een bergtop was, in het heden leefde en ervan genoot.

Lees ook: 5 redenen om in het nu te leven

Leven in het moment met vreugde, alertheid, bewustzijn en mededogen is verlichting

Er zijn twee manieren om naar het leven te kijken. De ene denkt: “Ik zal gelukkig zijn als ik een bepaald doel heb bereikt.” De tweede is zeggen: “Ik ben blij, wat er ook gebeurt!” Naar welke wil je leven? Het leven is 80% vreugde en 20% ellende. Maar je houdt vast aan de 20% en maakt er 200% van! Het is geen bewuste handeling, het gebeurt gewoon. Leven in het moment met vreugde, alertheid, bewustzijn en mededogen is verlichting. Als een kind zijn is verlichting. Het is van binnenuit vrij zijn, je bij iedereen thuis voelen, zonder barrières.



Oordeel niet en maak je geen zorgen over wat anderen van je denken. Wat ze ook denken, het is niet blijvend. Je eigen mening over dingen en mensen verandert voortdurend. Dus waarom zou je je druk maken over wat anderen van je denken? Piekeren eist zijn tol van lichaam, geest, intellect en alertheid. Het is als een blokkade die je ver van jezelf verwijdert. Het brengt angst met zich mee, en angst is niets anders dan het gebrek aan liefde. Het is een intens gevoel van isolement.



Ontspannen door meditatie en ademhalingsoefeningen kan dit aan. Wanneer men ontspannen is, realiseert men zich dat ze geliefd zijn, en verbonden zijn met iedereen, en een deel zijn van het hele universum. Dit zal je bevrijden en de geest zal volledig verschuiven. Je vindt dan zoveel harmonie om je heen. Om harmonie te vinden, is het niet zo dat je die fysiek moet zoeken door jarenlang ergens te zitten. Wanneer je verliefd bent, is je geest in het heden, voel je je vreugdevol. Op een bepaald niveau, tot op zekere hoogte, mediteert iedereen zonder zich ervan bewust te zijn. Er zijn momenten waarop je lichaam, geest en adem in harmonie zijn. Dan bereik je met yoga. De kunst van het leven ligt in het huidige moment.