De kunst van ‘Mys’ beheersen – Hoe de winter te omarmen als een Zweed

Zweedse winters zijn een ongelooflijk mooie tijd van het jaar, maar in plaats van er tegen op te zien, vieren de Zweden het seizoen met speciale tradities, kaarsen aansteken, het huis versieren en genieten van een beetje troostmaaltijd of een “fika”. Door activiteiten te ondernemen die zorgen voor warmte, licht en vooral mys – het Zweedse woord voor gezelligheid – kan de winterblues op afstand worden gehouden.

Hieronder staan een paar manieren om Zweedse tradities toe te passen op je winterseizoen, of het nu gaat om een beetje toegeeflijke ‘fika’, speciale ‘light’ ceremonies of warme dranken om je warm te houden. Door een pagina uit het Zweedse winterspelboek te nemen, kunnen de donkerste dagen van het jaar levendig, helder en vooral gevuld zijn met ‘mys’.

Zweedse tradities met betrekking tot het concept van Mys:

Cosy Friday (Fredagsmys) – een moderne traditie die het gezellig maken op de bank met je dierbaren, een goede film en heerlijk eten en snacks omarmt om het einde van de werkweek te vieren. Eten dat wordt geassocieerd met Cosy Friday zijn onder meer (Zweedse) taco’s, pizza’s en andere soorten troostmaaltijden.



Saturday Sweets (Lördagsgodis) – een weekendtraditie waarin kinderen EN volwassenen toestemming krijgen om te smullen van snoep, meestal pick-n-mix, waarbij elk gezinslid zijn persoonlijke favoriet aan de tas toevoegt.



Fika – een pauze in de dag waarin Zweden nieuwe energie opdoen, met koffie en snacks, met of zonder gezelschap. Outdoor fika in deze tijd van het jaar kan warme dranken bevatten zoals rozenbottel en bosbessensoep. Glögg (glühwein), julmust (kerstpop), julöl (kerstbier) en gekruide aquavit zijn allemaal typische feestdagen drankjes die in december worden gedronken.



Advent Sundays – in december wordt het vroeg op de dag donker. De eerste adventszondag komt als een langverwacht teken dat Kerstmis nadert. Zweden decoreren voor de feestdagen met adventssterren en elektrische kandelaars in hun ramen om de dag te verlichten en in de feestdagenstemming te komen.



Glögg Party – in december komen veel Zweden samen om glögg te drinken – een hete, gekruide glühwein met geblancheerde amandelen en rozijnen – en pepparkakor (gemberknaps) om het te begeleiden.



Lucia Day – op 13 december vieren Zweden Santa Lucia, een traditie waarbij Lucia licht brengt in de winter. De Lucia processie bij kaarslicht is misschien wel een van de mooiste Zweedse gewoonten, met zowel kinderen als volwassenen gekleed in witte lange jurken die liedjes zingen.

Ervaar het Zweedse ‘Mys’ in Skåne – wanneer de tijd rijp is

Voor ons allemaal die dromen van ons volgende avontuur, is hier een reisroute naar de zuidelijkste provincie van Zweden, Skåne, vol met “mys”, inclusief een wandeling in een van de vele pittoreske kustplaatsjes, een bezoek aan het “het appelkoninkrijk” en een wereldberoemd beeldenpark, evenals een fika in een van de vele charmante cafés in de regio.



Skåne’s trage levenstempo en vriendelijke sfeer trekken levensgenieters van over de hele wereld aan die komen genieten van vredige natuurervaringen en goed bewaarde culturele bezienswaardigheden. Met een kleine bevolking van slechts 1,2 miljoen in een gebied van meer dan 4.000 vierkante mijl, geeft Skåne je voldoende ruimte om van de omgeving te genieten.

Exclusief recept voor ‘Mys’-drankje

Een speciaal seizoensdrankje gemaakt door Stefan Forsberg, eigenaar van de bekroonde Care/of Bar in de regionale hoofdstad van Skåne, Malmö. Stefan’s smaak van Zweedse mys, een heerlijk drankje dat buiten in de kou kan worden genuttigd of als traktatie na het eten.

Ingrediënten:

(optioneel 30 ml aquavit of gin)

118 ml appelsap

4 + 4 theelepels eenvoudige siroop

5 eetlepels slagroom

5 el glögg

Geraspte nootmuskaat of kaneel

Bereiding

Klop de slagroom dik, voeg dan glögg en 4 theelepels eenvoudige siroop toe en klop tot het gemengd is.



Verwarm het appelsap en de resterende 4 theelepels eenvoudige siroop (en indien gewenst de aquavit/gin) en giet in een glas (niet laten koken). Giet de slagroom er langzaam bovenop om een laagje room over het sap aan te brengen. Rasp er nootmuskaat of kaneel over. Genieten van!