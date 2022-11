De kunst van synesthesie bij het kiezen van een geur

Laatst geüpdatet op november 8, 2022 by Redactie

Een geur kopen is nooit eenvoudig, het is een multi-zintuiglijke ervaring. Gebombardeerd met grote impactgeuren, versmelt de geur die je 10 seconden geleden op je pols spoot, onschuldig met een andere die je net even eerder hebt geprobeerd – en zo is het spel voorbij.

Het wordt ofwel onmogelijk om de juiste plaatsing van elke geur te onthouden, of je hebt helemaal geen ruimte meer op je armen. En dat is voordat je bij de echte kern van het probleem komt: topnoten, die grote geuren die je raken wanneer je voor het eerst spuit, duurt 15 tot 30 minuten om te verdwijnen, en tegen die tijd ruikt de geur heel anders. Bovendien, als je te veel geuren tegelijk ruikt, zul je overweldigd worden door ernstige geurverwarring.

De sleutel om hiertegen te waken? Om alles te ervaren wat een geur te bieden heeft, moet het de tijd krijgen. Minicollecties zijn de beste manier om een ​​geur op je huid te testen, zodat deze kan reageren met de natuurlijke oliën van je lichaam en zich dienovereenkomstig kan ontwikkelen; de geur kan elke noot ontrafelen en blootleggen naarmate de uren verstrijken met minimale interferentie. Je zult merken dat veel geuren bij verschillende mensen totaal anders ruiken – je hoeft alleen maar de juiste te vinden.

Dus of je nu op zoek bent naar een sappige geur vol sappige tonen voor overdag, of provocerende musk voor de nacht, met samplesets krijg je de kans om vanuit het comfort van je huis dieper in de fijne kneepjes van de geur te duiken. Geur is tenslotte een investering en een luxe die wat extra tijd en aandacht verdient.